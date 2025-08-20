O primeiro-ministro indiano Narendra Modi afirmou na terça-feira que os relações com a China fizeram "progresso constante".
Fez os comentários depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, ter sido recebido pelo primeiro-ministro indiano em Nova Deli.
"Fico satisfeito por me encontrar com o ministro dos Negócios Estrangeiros Wang Yi", escreveu Modi na plataforma de redes sociais americana X.
A melhoria nas relações foi guiada pelo "respeito pelos interesses e sensibilidades de cada um", disse Modi, apelando a "relações estáveis, previsíveis e construtivos", que contribuirão significativamente para a paz e prosperidade regionais e "globais".
Na manhã de terça-feira, o diplomata chinês encontrou-se com o conselheiro de segurança nacional indiano, Ajit Doval, para a 24.ª ronda de conversações fronteiriças.
A viagem surge também quando as relações estratégicas dos EUA e a Índia sofreram tensão sob o segundo mandato do presidente americano Donald Trump, já que Washington puniu Nova Deli com tarifas impressionantes de 50%, acusando o país mais populoso do mundo de "comércio desleal" e de "financiar" a "máquina de guerra" da Rússia enquanto o conflito armado na Ucrânia continua.
Nova Deli rejeitou as tarifas "injustas e desleais". Separadamente, o gabinete de Modi afirmou num comunicado que o primeiro-ministro "sublinhou a importância de manter a paz e tranquilidade na fronteira, e reiterou o compromisso da Índia com uma resolução justa, razoável e mutuamente aceitável da questão fronteiriça" durante o encontro.
Funcionários indianos disseram que Wang entregou uma mensagem e convite do presidente chinês Xi Jinping a Modi para a cimeira de líderes da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin no final deste mês.
Modi agradeceu a Xi pelo convite e transmitiu a sua aceitação, disse o comunicado indiano. Acrescentou que Modi "sublinhou que relações estáveis, previsíveis e construtivos entre a Índia e a China contribuirão significativamente para a paz e prosperidade regionais e globais."
Dois lados formam grupo de peritos sobre assuntos fronteiriços
Wang disse a Doval que as relações "entraram numa trajetória de desenvolvimento estável", com a questão fronteiriça a continuar a "estabilizar e melhorar", segundo um resumo de Pequim.
Disse que as duas nações partilham "pontos de vista semelhantes e amplos nos interesses comuns", instando ambas a "aumentar a confiança mútua através do diálogo e comunicação, expandir intercâmbios e cooperação... para a melhoria e desenvolvimento das relações bilaterais."
Em resposta, Doval disse que com os desafios atuais enfrentados pelas duas nações, é necessário "aumentar o entendimento, aprofundar a confiança e fortalecer a cooperação", acrescentando que a Índia "aderiu consistentemente à política de uma só China", segundo o comunicado chinês.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano disse que os dois lados concordaram em estabelecer um grupo de peritos para "explorar resultados antecipados na delimitação fronteiriça", bem como criar um Grupo de Trabalho para "avançar a gestão fronteiriça eficaz para manter a paz e tranquilidade" na região fronteiriça.