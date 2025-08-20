O primeiro-ministro indiano Narendra Modi afirmou na terça-feira que os relações com a China fizeram "progresso constante".

Fez os comentários depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, ter sido recebido pelo primeiro-ministro indiano em Nova Deli.

"Fico satisfeito por me encontrar com o ministro dos Negócios Estrangeiros Wang Yi", escreveu Modi na plataforma de redes sociais americana X.

A melhoria nas relações foi guiada pelo "respeito pelos interesses e sensibilidades de cada um", disse Modi, apelando a "relações estáveis, previsíveis e construtivos", que contribuirão significativamente para a paz e prosperidade regionais e "globais".

Na manhã de terça-feira, o diplomata chinês encontrou-se com o conselheiro de segurança nacional indiano, Ajit Doval, para a 24.ª ronda de conversações fronteiriças.

A viagem surge também quando as relações estratégicas dos EUA e a Índia sofreram tensão sob o segundo mandato do presidente americano Donald Trump, já que Washington puniu Nova Deli com tarifas impressionantes de 50%, acusando o país mais populoso do mundo de "comércio desleal" e de "financiar" a "máquina de guerra" da Rússia enquanto o conflito armado na Ucrânia continua.

Nova Deli rejeitou as tarifas "injustas e desleais". Separadamente, o gabinete de Modi afirmou num comunicado que o primeiro-ministro "sublinhou a importância de manter a paz e tranquilidade na fronteira, e reiterou o compromisso da Índia com uma resolução justa, razoável e mutuamente aceitável da questão fronteiriça" durante o encontro.