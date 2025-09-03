POLÍTICA
Reconhecimento do Estado da Palestina pode impulsionar solução de dois Estados, diz enviado
O chefe da missão palestiniana em Londres afirma que o reconhecimento por parte das nações ocidentais criaria um impulso para a paz, apesar da oposição israelita.
Husam Zomlot, chefe da Missão da Palestina no Reino Unido, discursa num evento na Chatham House, em Londres, Reino Unido. / Reuters
3 de setembro de 2025

O reconhecimento de um Estado da Palestina pelas principais nações ocidentais marcaria o “tiro de partida” para uma corrida rumo à implementação de uma solução de dois Estados, disse o chefe da missão palestiniana em Londres.

Reino Unido, França, Canadá, Austrália e Bélgica afirmaram que reconhecerão um Estado palestiniano na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas.

O Reino Unido indicou que poderia suspender o reconhecimento se Israel amenizasse a crise humanitária em Gaza e se comprometesse com um processo de paz de longo prazo.

As medidas visam pressionar Israel a interromper a sua ofensiva em Gaza e a parar a expansão dos colonatos na Cisjordânia ocupada.

Os críticos, no entanto, dizem que o reconhecimento corre o risco de ser simbólico, a menos que seja apoiado por medidas concretas.

“Penso que será o tiro de partida para o que esperamos que seja uma corrida, nem sequer uma marcha, para a implementação da solução de dois Estados”, disse o enviado Husam Zomlot à Reuters.

“Esperamos um papel activo, eficaz e significativo por parte do Reino Unido.”

Israel, que enfrenta crescentes críticas globais pelo seu genocídio em Gaza, condenou os gestos de reconhecimento, afirmando que eles recompensariam o Hamas.

A solução de dois Estados prevê um Estado palestiniano em Gaza e na Cisjordânia ocupada, com uma ligação através de Israel, paralelamente a Israel.

Mas a sua viabilidade diminuiu à medida que a construção de colonatos se acelerou e as disputas sobre fronteiras, refugiados e Jerusalém continuam sem solução.

Zomlot disse que a iniciativa do Reino Unido seria particularmente significativa, dada a sua Declaração Balfour de 1917, que endossava um “lar nacional para o povo judeu na Palestina”.

Argumentou que não era tarde demais para alcançar um resultado de dois Estados, se o impulso internacional continuasse.

“Assim que criarmos pressão suficiente — pressão significativa — garanto-lhe que será absolutamente possível”, disse, instando Israel a desmantelar os assentamentos.

Em 2024, o Tribunal Internacional de Justiça considerou ilegal a ocupação e a actividade de assentamento de Israel, afirmando que deveriam ser retiradas o mais rapidamente possível.

