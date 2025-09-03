O reconhecimento de um Estado da Palestina pelas principais nações ocidentais marcaria o “tiro de partida” para uma corrida rumo à implementação de uma solução de dois Estados, disse o chefe da missão palestiniana em Londres.

Reino Unido, França, Canadá, Austrália e Bélgica afirmaram que reconhecerão um Estado palestiniano na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas.

O Reino Unido indicou que poderia suspender o reconhecimento se Israel amenizasse a crise humanitária em Gaza e se comprometesse com um processo de paz de longo prazo.

As medidas visam pressionar Israel a interromper a sua ofensiva em Gaza e a parar a expansão dos colonatos na Cisjordânia ocupada.

Os críticos, no entanto, dizem que o reconhecimento corre o risco de ser simbólico, a menos que seja apoiado por medidas concretas.

“Penso que será o tiro de partida para o que esperamos que seja uma corrida, nem sequer uma marcha, para a implementação da solução de dois Estados”, disse o enviado Husam Zomlot à Reuters.

“Esperamos um papel activo, eficaz e significativo por parte do Reino Unido.”