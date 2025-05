O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que a sua administração tenha concedido uma exceção tarifária a produtos eletrónicos como smartphones e chips, contrariando as sugestões do final da semana passada, de que os produtos tecnológicos seriam poupados a tarifas recíprocas abrangentes.

“NINGUÉM está 'livre' das balanças comerciais injustas e das barreiras tarifárias não monetárias que outros países usaram contra nós, especialmente a China, que, de longe, nos trata pior! disse Trump no domingo, na sua conta da Truth Social.

“Não houve nenhuma 'exceção' tarifária anunciada na sexta-feira. Estes produtos estão sujeitos às tarifas existentes de 20% do fentanil - apenas estão a ser transferidos para uma outra categoria tarifária", acrescentou.

“O Fake News sabe disso, mas recusa-se a noticiar. Estamos a olhar para os semicondutores e em TODA A CADEIA DE FORNECIMENTO DE ELETRÓNICOS nas próximas investigações da Tarifa de Segurança Nacional. O que foi exposto é que precisamos de fabricar produtos nos Estados Unidos e que não ficaremos reféns de outros países, especialmente de nações comerciais hostis como a China, que fará tudo o que estiver ao seu alcance para desrespeitar o povo americano.”

“A Idade de Ouro da América, que inclui as próximas reduções fiscais e regulamentares, uma parte substancial das quais acaba de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, significará mais empregos e melhores remunerações, fabricando produtos na nossa Nação, e tratamento equitativo aos outros países, em particular a China, da mesma forma que nos têm tratado”, acrescentou.

As Alfândegas e a Proteção das Fronteiras dos EUA publicaram na sexta-feira um aviso que parecia isentar os produtos eletrónicos dos direitos aduaneiros de 145% sobre os produtos chineses, aumentando a esperança de que esses artigos tivessem sido poupados.

Mas o Secretário do Comércio, Howard Lutnick, tentou esclarecer as coisas no domingo, dizendo que os produtos eletrónicos não estavam permanentemente isentos, mas que estariam sujeitos a novas tarifas específicas sobre semicondutores, previstas para o próximo mês ou dois, como parte de uma estratégia mais ampla.

A China procura alternativas

A China tem procurado apresentar-se como uma alternativa estável face a uma Washington errática, aproximando-se de países alarmados pela tempestade económica global.

Na segunda-feira, Xi Jinping inicia uma visita de cinco dias ao Sudeste Asiático para falar com os líderes do Vietname, uma potência industrial, bem como da Malásia e do Camboja.

As consequências das tarifas impostas por Trump - e as subsequentes reviravoltas na política económica - causaram um choque especial na economia dos EUA, com os investidores a abandonarem as obrigações do Tesouro, o dólar a cair e a confiança dos consumidores a diminuir.

Para aumentar a pressão sobre Trump, os bilionários de Wall Street - incluindo alguns dos seus próprios apoiantes - criticaram abertamente a estratégia tarifária, considerando-a prejudicial e contraproducente.

A Casa Branca insiste que a política agressiva está a dar frutos, dizendo que dezenas de países já abriram negociações comerciais para garantir um acordo antes do fim da pausa de 90 dias.

“Estamos a trabalhar 24 horas por dia, partilhando documentos, recebendo ofertas e dando feedback a estes países”, disse Greer à CBS.