O Tribunal Penal Internacional (TPI) condenou dois líderes rebeldes da República Centro-Africana a longas penas de prisão após considerá-los culpados de múltiplos crimes de guerra e crimes contra a humanidade por atrocidades cometidas durante a violência sectária há uma década.

Os juízes condenaram Patrice-Edouard Ngaissona a 12 anos e Alfred Yekatom a 15 anos de prisão.

Ambos foram considerados culpados pelos seus papéis como comandantes seniores da milícia Anti-Balaka durante uma campanha de violência entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014 que teve como alvo civis muçulmanos na capital Bangui e arredores.

As condenações abrangeram várias acusações, incluindo homicídio, ataques a populações civis, tortura, perseguição e transferência forçada.

A milícia Anti-Balaka entrou em confronto com o grupo rebelde Seleka, maioritariamente muçulmano, depois de este ter derrubado o presidente François Bozizé em 2013, desencadeando uma onda de violência em todo o país.

Os juízes afirmaram que Ngaissona, que serviu como coordenador geral nacional, esteve envolvido no planeamento de operações destinadas a restaurar Bozizé no poder e a retaliar contra as forças Seleka.

Yekatom, um antigo comandante de zona, foi considerado culpado por ter mantido o controlo total sobre a sua unidade armada e por ter coordenado ataques com outros.

No entanto, o tribunal observou que não considerou o conflito como sendo de natureza religiosa no início, citando testemunhos de testemunhas — tanto muçulmanas como não muçulmanas — que afirmaram que as comunidades viviam em paz antes da guerra.

O julgamento começou em 2021. Ambos os homens se declararam inocentes.

Num comunicado, o gabinete do procurador do TPI saudou a decisão.

“Esta condenação é uma mensagem forte do TPI de que os responsáveis por crimes atrozes ao abrigo do Estatuto de Roma serão levados à justiça e responsabilizados”, afirmou o procurador adjunto do TPI, Mame Mandiaye Niang.

“Desde o campo de batalha até aos círculos internos do poder, não pode haver impunidade para crimes que violam o princípio mais fundamental do direito humano internacional — a proteção dos civis.”

A acusação chamou 115 testemunhas durante o julgamento, 75 das quais compareceram pessoalmente perante a câmara.