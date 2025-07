A Türkiye celebra na terça-feira o nono aniversário da tentativa de golpe de Estado de 15 de julho de 2016, que foi orquestrada pela organização terrorista FETO.

O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, vai participar numa série de eventos na capital, Ancara, para assinalar o dia, que é oficialmente celebrado como o Dia da Democracia e da Unidade Nacional.

O Vice-Presidente Cevdet Yilmaz assinalou a ocasião, recordando como milhões de pessoas responderam ao apelo do Presidente Erdogan e saíram à rua para proteger a vontade da nação. Numa mensagem no X, honrou a memória dos mártires e veteranos, prometendo manter o seu legado e reforçar a unidade nacional no espírito do “Século da Türkiye”.

Numa mensagem publicada no X, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, afirmou que a tentativa de golpe de Estado foi frustrada pela “clarividência” do Presidente Erdogan e pela “vontade inabalável” do povo turco.

“As redes de traição que perseguem o objectivo de pôr a Türkiye de joelhos, aliando-se a agências de informação estrangeiras, subestimaram seriamente uma coisa: o firme compromisso da nossa nação com a liberdade e a justiça, e a força do nosso Estado”, escreveu.

Fidan afirmou que o governo continua a perseguir os membros da FETO em toda parte do mundo e continua determinado a levar os seus autores à justiça. Prestou igualmente homenagem aos "mártires heróicos" e manifestou a sua gratidão aos veteranos que resistiram aos golpistas.

O chefe de comunicações da Türkiye, Burhanettin Duran, também partilhou uma mensagem no X, descrevendo o golpe falhado como um símbolo de “resistência heróica” e elogiando os milhões de pessoas que saíram à rua em 15 de julho de 2016.

“Nunca poderemos pagar totalmente a nossa dívida para com os mártires e os veteranos que arriscaram tudo com uma coragem inabalável”, afirmou. “Mas continuaremos a avançar com as reformas históricas que eles se orgulhariam de ver realizadas.”

A tentativa de golpe de Estado derrotada, na qual 253 pessoas foram mortas e mais de 2.700 ficaram feridas, foi planeada e executada pela Organização Terrorista Fetullah (FETO).