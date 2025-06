A Rússia atacou a cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, durante a noite com drones, mísseis e bombas guiadas, matando pelo menos três pessoas e ferindo 22, incluindo um bebé de um mês e meio, disse o Presidente da Câmara da cidade, Ihor Terekhov, no sábado.

Uma das maiores cidades da Ucrânia, Kharkiv está localizada a apenas algumas dezenas de quilómetros da fronteira com a Rússia e tem sido alvo de bombardeamentos russos constantes durante os mais de três anos de guerra.

«Kharkiv está atualmente a sofrer o ataque mais poderoso desde o início da guerra em grande escala», disse Terekhov no Telegram no início do sábado.

Durante a noite foram ouvidas na cidadee as tropas russas atacaram simultaneamente com mísseis, drones e bombas aéreas guiadas, disse ele.

Edifícios residenciais de vários andares e privados, instalações de ensino e infraestruturas foram atacados, observou Terekhov.

Fotos das autoridades locais e da Reuters mostraram casas e veículos queimados e parcialmente destruídos, bem como equipas de resgate a transportar os feridos para locais seguros e a remover os escombros.

O governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, disse que uma das instalações industriais civis da cidade foi atacada por 40 drones, um míssil e quatro bombas, causando um incêndio, acrescentando que ainda pode haver pessoas sob os escombros.

As forças armadas ucranianas afirmaram que a Rússia lançou 206 drones, 2 mísseis balísticos e 7 outros mísseis contra a Ucrânia durante a noite.

Afirmaram que as suas unidades de defesa aérea abateram 87 drones, enquanto outros 80 foram perdidos — em referência ao uso de guerra eletrónica pelas forças armadas ucranianas para redirecioná-los — ou eram simuladores de drones que não transportavam ogivas.

Dez locais foram atingidos, afirmaram as forças armadas.

Ucrânia ataca região de Moscovo

Por outro lado, a Ucrânia atacou a região de Moscovo com drones durante a noite e na sexta-feira, ferindo duas pessoas, disse o governador Andrei Vorobyov.

«Nove drones foram abatidos durante a noite e no dia anterior nos céus da região», disse ele numa publicação na aplicação de mensagens Telegram.

Separadamente, a autoridade reguladora da aviação russa informou que os aeroportos de Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovsky, na região de Moscovo, suspenderam temporariamente as operações para garantir a segurança dos voos.

Mais tarde, anunciou que os voos tinham sido retomados.

O Ministério da Defesa informou no início da manhã de sábado que, desde a meia-noite, unidades de defesa aérea interceptaram e destruíram 36 drones ucranianos sobre o território russo, incluindo a região de Moscovo.