Israel matou seis militares do exército sírio nos seus ataques de drones perto da cidade de al-Kiswah, a sul de Damasco, reportou a televisão estatal da Síria, Al-Ikhbariya.

A emissora disse na terça-feira que os drones israelitas visaram posições do exército sírio na zona rural de Damasco.

Na sequência da queda do regime de Bashar al Assad em dezembro passado, Israel lançou centenas de ataques que visaram locais militares e bens em toda a Síria, incluindo caças, sistemas de mísseis e instalações de defesa aérea, segundo relatórios.