Israel matou seis militares do exército sírio nos seus ataques de drones perto da cidade de al-Kiswah, a sul de Damasco, reportou a televisão estatal da Síria, Al-Ikhbariya.
A emissora disse na terça-feira que os drones israelitas visaram posições do exército sírio na zona rural de Damasco.
Na sequência da queda do regime de Bashar al Assad em dezembro passado, Israel lançou centenas de ataques que visaram locais militares e bens em toda a Síria, incluindo caças, sistemas de mísseis e instalações de defesa aérea, segundo relatórios.
Israel também expandiu a sua ocupação dos Montes Golã sírios ao tomar a zona tampão desmilitarizada, um movimento que violou um acordo de separação de 1974 com a Síria.
Assad, líder da Síria quase 25 anos, fugiu para a Rússia em dezembro, pondo fim ao regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.
Uma nova administração de transição liderada pelo Presidente Ahmed al Sharaa foi formada em janeiro.