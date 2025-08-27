Aos 9 de julho, dois comboios de mercadorias com 98 contentores partiram de Chengdu e Chongqing, na China.
Atravessaram o Cazaquistão, o Mar Cáspio, o Azerbaijão, a Geórgia e a Türkiye através da linha férrea Baku-Tbilisi-Kars, chegando finalmente à estação de Halkali, em Istambul.
A partir daí, partiram em direção à Polónia e à Hungria - assinalando um marco importante no sucesso operacional do "Corredor Médio" - uma extensa rota logística transeurasiática que liga a China à Europa através da Ásia Central e da Türkiye.
Os primeiros comboios nesta rota vital assinalam a concretização deste ambicioso projeto, que visa colmatar o fosso entre o Oriente e o Ocidente.
Numa altura em que o panorama do comércio global sofre um realinhamento dramático, a Türkiye está a emergir como uma artéria vital para o comércio leste-oeste através da expansão deste corredor vital.
Outrora considerado uma rota periférica, o Corredor Médio está a tornar-se rapidamente uma alternativa preferida aos caminhos-de-ferro do norte controlados pela Rússia e às rotas marítimas mais lentas e dispendiosas do sul.
Os funcionários turcos e os peritos regionais descrevem atualmente o corredor como uma oportunidade de transformação não só para a Türkiye, mas também para a Europa, a China e o mundo turco em geral.
"A Türkiye está a tornar-se a espinha dorsal do comércio, ligando diretamente 21 países", afirmou recentemente o Ministro dos Transportes e das Infra-estruturas, Abdulkadir Uraloglu, numa conferência em Istambul.
"Este corredor é duas vezes mais rápido do que a navegação marítima e quatro vezes mais económico do que a carga aérea. Com um investimento contínuo, esperamos reduzir o tempo de viagem do Extremo Oriente para a Europa para apenas 13 dias."
O Corredor Médio estende-se por cerca de 4300 quilómetros, dos quais 2200 quilómetros atravessam a Türkiye.
Uraloglu referiu que a Türkiye já está a melhorar a capacidade do corredor, incluindo novas ligações ferroviárias em Istambul e uma maior coordenação regional.
"Não somos apenas um país de trânsito", afirmou. "Estamos a construir um ecossistema logístico no coração da Eurásia".
Realinhamento estratégico no comércio global
O académico de relações internacionais, Professor Oktay Firat Tanrisever da Universidade Técnica do Médio Oriente (METU) em Ancara, afirma que o Corredor do Meio é mais do que uma solução logística; é um reposicionamento geopolítico.
"A plena ativação do Corredor do Meio irá gerar imensas oportunidades - não só para a Türkiye e as repúblicas turcas, mas também para a Europa e a China", afirma à TRT World.
"Dá à Türkiye a oportunidade de se transformar de uma passagem num ator central na definição da conetividade e segurança regionais."
Tanrisever argumenta ainda que o potencial da Türkiye é reforçado pela recalibração das alianças comerciais e das prioridades logísticas na era pós-pandemia e pós-guerra da Ucrânia.
"À medida que os corredores do norte da Rússia se tornam cada vez mais frágeis e que o transporte marítimo do sul se torna mais difícil devido aos custos e ao congestionamento, a Türkiye torna-se a opção mais viável para o movimento este-oeste", explica.
"As empresas globais de logística não só utilizarão a Türkiye, como também investirão nela."
Uma Nova Rota da Seda sobre carris de aço
O Corredor do Meio - que engloba o caminho de ferro Baku-Tbilisi-Kars e está alinhado com infra-estruturas como o TANAP - está a ser classificado pelo mundo dos negócios como a "Nova Rota da Seda". É um conceito que ressoa muito para além dos transportes.
As oportunidades de transporte intermodal são conhecidas como a "Nova Rota da Seda" ou o "Corredor do Meio" no mundo empresarial atual", afirma Cem Kumuk, arquiteto empresarial de logística.
"Estas oportunidades surgiram como uma alternativa para ligar a China, um dos principais centros de produção do mundo, à Europa, um dos seus maiores mercados."
"Comparado com o transporte marítimo de contentores em grande escala, o Corredor do Meio oferece vantagens distintas - poupança de custos, prazos de entrega mais curtos e uma pegada ambiental reduzida", afirma à TRT World.
"Este novo modo de transporte oferece um potencial significativo para que a Türkiye se estabeleça não só como um corredor, mas também como um centro de comando da logística regional".
O Oriente Encontra o Ocidente
O comboio de Chengdu percorre 10 400 quilómetros até Lodz, na Polónia, enquanto o segundo comboio de Chongqing percorre 10 998 quilómetros até Budapeste, na Hungria.
Estas ligações ferroviárias contínuas e ininterruptas - que atravessam o Cáucaso Meridional e a Anatólia - exemplificam a importância crescente do corredor nas cadeias de abastecimento globais.
"O papel fundamental da Türkiye no transporte de mercadorias no sentido leste-oeste está a ser reforçado com cada operação bem sucedida", declarou o Ministro Uraloglu. "Estamos empenhados em aumentar a nossa força logística no coração do Corredor Central".
À medida que as infra-estruturas se expandem e os novos investimentos ferroviários ganham ímpeto, os especialistas advertem que o sucesso exigirá mais do que aço e betão.
"A chave será a integração", diz Tanrisever. "Este corredor só será bem sucedido se houver coesão política, alinhamento regional e diplomacia ágil para acompanhar a engenharia."
À medida que as rotas comerciais se diversificam e as dependências globais se alteram, a Türkiye não está apenas a posicionar-se como um conetor fundamental entre a Ásia e a Europa - está a definir a logística, a diplomacia e a direção do comércio do século XXI.