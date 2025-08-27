Aos 9 de julho, dois comboios de mercadorias com 98 contentores partiram de Chengdu e Chongqing, na China.

Atravessaram o Cazaquistão, o Mar Cáspio, o Azerbaijão, a Geórgia e a Türkiye através da linha férrea Baku-Tbilisi-Kars, chegando finalmente à estação de Halkali, em Istambul.

A partir daí, partiram em direção à Polónia e à Hungria - assinalando um marco importante no sucesso operacional do "Corredor Médio" - uma extensa rota logística transeurasiática que liga a China à Europa através da Ásia Central e da Türkiye.

Os primeiros comboios nesta rota vital assinalam a concretização deste ambicioso projeto, que visa colmatar o fosso entre o Oriente e o Ocidente.

Numa altura em que o panorama do comércio global sofre um realinhamento dramático, a Türkiye está a emergir como uma artéria vital para o comércio leste-oeste através da expansão deste corredor vital.

Outrora considerado uma rota periférica, o Corredor Médio está a tornar-se rapidamente uma alternativa preferida aos caminhos-de-ferro do norte controlados pela Rússia e às rotas marítimas mais lentas e dispendiosas do sul.

Os funcionários turcos e os peritos regionais descrevem atualmente o corredor como uma oportunidade de transformação não só para a Türkiye, mas também para a Europa, a China e o mundo turco em geral.

"A Türkiye está a tornar-se a espinha dorsal do comércio, ligando diretamente 21 países", afirmou recentemente o Ministro dos Transportes e das Infra-estruturas, Abdulkadir Uraloglu, numa conferência em Istambul.

"Este corredor é duas vezes mais rápido do que a navegação marítima e quatro vezes mais económico do que a carga aérea. Com um investimento contínuo, esperamos reduzir o tempo de viagem do Extremo Oriente para a Europa para apenas 13 dias."

O Corredor Médio estende-se por cerca de 4300 quilómetros, dos quais 2200 quilómetros atravessam a Türkiye.

Uraloglu referiu que a Türkiye já está a melhorar a capacidade do corredor, incluindo novas ligações ferroviárias em Istambul e uma maior coordenação regional.

"Não somos apenas um país de trânsito", afirmou. "Estamos a construir um ecossistema logístico no coração da Eurásia".

Realinhamento estratégico no comércio global

O académico de relações internacionais, Professor Oktay Firat Tanrisever da Universidade Técnica do Médio Oriente (METU) em Ancara, afirma que o Corredor do Meio é mais do que uma solução logística; é um reposicionamento geopolítico.

"A plena ativação do Corredor do Meio irá gerar imensas oportunidades - não só para a Türkiye e as repúblicas turcas, mas também para a Europa e a China", afirma à TRT World.

"Dá à Türkiye a oportunidade de se transformar de uma passagem num ator central na definição da conetividade e segurança regionais."

Tanrisever argumenta ainda que o potencial da Türkiye é reforçado pela recalibração das alianças comerciais e das prioridades logísticas na era pós-pandemia e pós-guerra da Ucrânia.