Depois do grande interesse do público no ano passado, a Türkiye vai reabrir as portas de 27 museus e sítios arqueológicos para visitas noturnas durante todo o verão.

A iniciativa, que decorre de 1 de junho a 1 de outubro de 2025, convida os visitantes locais e internacionais a conhecerem os marcos históricos e culturais nas horas mais frescas e tranquilas da noite.

O programa foi concebido para melhorar o turismo cultural, proporcionando uma alternativa mais confortável às visitas diurnas.

Entre os destinos mais populares encontra-se a antiga cidade de Éfeso, em Izmir, Património Mundial da UNESCO.

Conhecida pelas suas vastas ruínas e pelos restos do Templo de Ártemis - outrora uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo - Éfeso permanecerá aberta até às 23h00 locais, de quarta a sábado de cada semana. Nos restantes dias (domingo a terça-feira), funcionará no seu horário normal, das 8:00 às 19:00 horas.

O sítio continua a atrair entusiastas da história de todo o mundo.

Monte Nemrut: Um vislumbre de um reino antigo

No sudeste da Türkiye, o Monte Nemrut, em Adiyaman, oferece visitas matinais das 4h00 às 9h00 locais. Os visitantes poderão ver as suas estátuas monumentais ao nascer do sol.

Com uma altura de 2.150 metros, o local alberga esculturas helenísticas monumentais encomendadas pelo Rei Antíoco I de Comagena.

Diz-se que estas impressionantes estátuas, esculpidas em blocos de calcário, simbolizam uma ponte cultural entre o Oriente e o Ocidente, reflectindo a herança mista helénica e persa de Antíoco.

Incluído na lista da UNESCO em 1987, o local continua a ser um íman para os amantes da história.

Aspendos, Patara e Side abertos até às 22h00

Em Antalya, locais turísticos populares como o Museu de Antalya, o Museu de Alanya e o Museu da Necrópole permanecerão abertos até às 22h00, juntamente com as cidades antigas de Aspendos, Patara e Side.

Mais a oeste, o Templo de Apolo em Didim estará aberto até às 21:00 horas, enquanto o Museu de Arqueologia Subaquática de Bodrum poderá ser visitado até às 22:00 horas. A antiga cidade de Hierápolis, em Denizli, receberá os visitantes até às 23 horas.

Capadócia, Torre Galata sob uma noite estrelada

Vários dos museus mais populares de Istambul participarão no programa de museus noturnos.

Entre eles, estão os Museus de Arqueologia de Istambul (exceto exposições interiores), o Museu de História e Experiência da Hagia Sophia e o Museu de Artes Turcas e Islâmicas, todos abertos até às 22:00 horas. A icónica Torre Galata permanecerá aberta aos visitantes até às 23:00 horas.

Na Capadócia, conhecida pelas suas paisagens naturais únicas, as cidades subterrâneas como Derinkuyu, Kaymakli e Ozkonak, juntamente com o Museu ao Ar Livre Zelve-Pasabaglar, também estarão abertas até às 21 horas.

Em Ancara, dois dos principais museus da cidade alargarão o seu horário de visita. O Museu das Civilizações da Anatólia, fundado a pedido de Ataturk para dar a conhecer o antigo património hitita da região, estará aberto até às 21 horas. O vizinho Museu de Etnografia, outrora local de repouso temporário de Ataturk, também permanecerá aberto até às 21 horas.

Outras aberturas tardias dignas de nota

O Museu de Arqueologia e Etnografia de Samsun, que alberga artefactos das eras Calcolítica a Romana, estará aberto até às 22:00 horas.

O Museu do Mosaico de Zeugma, em Gaziantep, que alberga grandes mosaicos e estátuas romanas, estará aberto até às 21 horas.

O Museu de Sanliurfa, o maior museu coberto da Türkiye, que exibe cerca de 10.000 artefactos, estará aberto até às 21 horas. Nas proximidades, o Museu do Mosaico de Haleplibahce, com o seu vasto telhado de 6000 metros quadrados e um vão de 82 metros sem colunas, também receberá visitantes até tarde da noite.

O Museu de Erzurum também participará no programa de museus noturnos, com um horário alargado até às 21 horas.

Esta iniciativa visa melhorar a experiência de turismo cultural em toda a Türkiye, oferecendo aos visitantes a oportunidade de se envolverem com o rico património do país sob a luz atmosférica da noite.