O meu livro “A Dismantled State: The Untold Story of Kashmir After 370” faz parte da lista de 25 livros proibidos pelo Departamento do Interior de Jammu e Caxemira, sob a alçada do Tenente Governador, um nomeado do governo indiano.

Não é a primeira vez que livros são proibidos na Índia, mas este caso é flagrante.

Vinte e cinco livros foram visados por motivos vagos e insubstanciais, numa escala sem precedentes. Este não é apenas um testemunho chocante da censura descarada do governo, mas reflecte também a realidade distópica de Caxemira.

De acordo com a notificação oficial, os livros proibidos estão "a desempenhar um papel fundamental na orientação errada dos jovens, glorificando o terrorismo e incitando à violência contra o Estado indiano". Acrescenta ainda que os livros identificados "incitam ao secessionismo e põem em perigo a soberania e a integridade da Índia". As afirmações são enganadoras e baseadas em caprichos e não em provas.

Alegações oficiais enganosas

Nenhuma destas obras glorifica o terrorismo ou promove qualquer agenda oculta, como está a ser alegado pelo governo. A maioria destes livros é publicada por editoras de renome que não publicam material aleatório sem garantir que a investigação e as provas fornecidas para cada afirmação são exaustivas.

Particularmente no caso de Caxemira, que tem sido o espaço mais contestado, os editores são extremamente cautelosos e acrescentam frequentemente uma dupla camada de escrutínio.

O meu próprio trabalho é o resultado de mais de dois anos de investigação, autenticação e redação. Uma narrativa jornalística sobre a Caxemira depois de ter perdido o seu estatuto especial e a sua condição de Estado em 2019, baseia-se em fontes do domínio público, entrevistas e trabalho de campo, para além de uma análise das novas leis e políticas, do contexto histórico e do impacto que estas têm nas pessoas no terreno.

Uma vez que o livro criticava o Estado e foi escrito numa altura em que o governo indiano tinha começado a exacerbar o seu controlo arbitrário em Caxemira, mostrando a intolerância do Estado a qualquer dissidência ou contra-narrativa, a Harper Collins India, a minha editora, tratou a região como ainda mais sensível.

Os editores implementaram protocolos rigorosos de verificação de factos e várias fases de revisão, com todas as afirmações minuciosamente documentadas e verificadas.

O meu livro sobreviveu a três fastidiosas verificações jurídicas, tendo os editores verificado todas as alegações com base em provas antes de aprovarem a publicação.

O livro foi escrito para pôr no domínio público a verdade sobre as pretensões do governo sobre Caxemira, ao mesmo tempo que silenciava todas as vozes dissidentes, atacava jornalistas, eliminava espaços da sociedade civil e esmagava o ativismo político. Para tal, a Caxemira, geograficamente truncada e politicamente despromovida a Território da União, foi transformada num Estado policial e num Estado de vigilância.

Tal como muitos outros livros da lista, que constituíam um arquivo significativo sobre a história e a política de Caxemira, o meu livro documentou o período contemporâneo, preenchendo o vazio de informação e conhecimento sobre a região na ausência de reportagens nos meios de comunicação social.

Alguns destes livros proibidos incluem os de escritores de renome como Arundhati Roy, bem como autoridades académicas sobre Caxemira como A.G. Noorani, Sumantra Bose, Christopher Snedden e Victoria Schofield, cujas obras, rigorosamente investigadas, são obrigatórias na lista de estudiosos e académicos que trabalham sobre Caxemira.