O exército israelita afirmou ter lançado uma "nova fase" da sua agressão em curso para reocupar a Cidade de Gaza, escalando o seu genocídio no enclave palestiniano sitiado.

"Começámos operações preliminares e as primeiras etapas do ataque à Cidade de Gaza. As nossas forças estão agora a controlar os arredores da Cidade de Gaza", disse o porta-voz militar, Effie Defrin, numa conferência de imprensa.

Ele firmou que o exército passou para a segunda fase da sua invasão terrestre, com o nome de código Operação Carros de Gideão.

"O Hamas de hoje não é o mesmo Hamas que existia antes da operação", alegou Defrin.

Segundo ele, o Chefe do Estado-Maior Eyal Zamir ordenou 60.000 novas convocatórias para reservistas e prolongou 20.000 ordens de serviço atuais para sustentar a expansão.

Defrin disse também que Israel tem 75% do "controlo operacional" de Gaza.

Deslocação forçada

Em 8 de Agosto, o Gabinete de Guerra do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu aprovou um plano para reocupar gradualmente o enclave, começando pela Cidade de Gaza.

O plano prevê forçar quase 1 milhão de palestinianos para sul, cercar a cidade e realizar ataques terrestres em bairros residenciais.