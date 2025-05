Alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos estão a explorar a possibilidade de formar um consórcio para emitir uma moeda estável conjunta, de acordo com o The Wall Street Journal (WSJ), numa iniciativa destinada a contrariar a crescente concorrência do sector das criptomoedas.

As discussões envolvem alegadamente empresas detidas em conjunto pelo JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e outros grandes bancos comerciais. Os principais participantes incluem Early Warning Services - o operador do aplicativo de pagamento ponto a ponto Zelle - e The Clearing House, que administra uma rede de pagamentos em tempo real.

Fontes citadas pelo Wall Street Journal afirmaram que as conversações estão ainda numa fase inicial, conceptual, e podem evoluir em função de futuros desenvolvimentos regulamentares, especialmente da legislação relativa às moedas estáveis.

As “stablecoins” - um tipo de criptomoeda ligada a uma moeda fiduciária como o dólar americano - são cada vez mais utilizadas para transferir activos digitais de forma rápida e com taxas mínimas. Apoiadas por dinheiro ou reservas equivalentes a dinheiro, como os títulos do Tesouro dos EUA, funcionam como dólares digitais nos mercados de criptografia.

Os gigantes da banca estão alegadamente a avaliar se a sua própria versão pode ser utilizada para pagamentos mais rápidos, como as transacções internacionais que actualmente demoram dias através dos sistemas tradicionais.

Um modelo em discussão permitiria que bancos não-membros utilizassem a stablecoin, criando um ecossistema mais alargado. No entanto, alguns bancos regionais e comunitários também estão a ponderar um consórcio separado, embora tal movimento possa ser mais difícil devido à escala e aos encargos regulamentares.

Administração Trump impulsiona criptografia para o mainstream

As negociações decorrem numa altura em que o Presidente Donald Trump se posiciona como o chamado "presidente das criptomoedas", defendendo a adoção das criptomoedas em larga escala e promovendo o seu papel na melhoria do sistema bancário e no reforço do domínio do dólar.

Os bancos estão cada vez mais preocupados que as moedas estáveis “stablecoins” — especialmente se adoptadas por grandes empresas tecnológicas ou grandes retalhistas — possam desviar depósitos e transações de instituições tradicionais.

Após uma repressão regulamentar aos activos digitais há dois anos, o sector financeiro tradicional está agora a tentar recuperar o atraso.

No mês passado, o WSJ noticiou que várias empresas de criptomoedas estavam a preparar-se para se candidatarem a cartas ou licenças bancárias, impulsionadas por um novo projecto de lei - o GENIUS Act – que visa estabelecer uma estrutura para que os bancos e instituições não bancárias emitam stablecoins.

O Senado dos EUA aprovou recentemente uma etapa processual do projecto de lei.

De acordo com um memorando da sociedade de advogados Paul Hastings, a última versão inclui restrições às empresas públicas não financeiras que emitem stablecoins - mas não uma proibição total, que os lobistas do sector bancário tinham defendido.