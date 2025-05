Muitos paquistaneses aguardam ansiosamente o anúncio do governo Trump sobre a nova lista de proibição de viagens, que pode ou não incluir o Paquistão entre os países cujos cidadãos serão impedidos de entrar nos Estados Unidos da América.

Ainda não há nada oficial, mas uma reportagem da Reuters, datada de 5 de março, citou três fontes anónimas dizendo que, juntamente com o Afeganistão, o Paquistão “seria” recomendado para inclusão na lista de proibição de viagens. Outros países de maioria muçulmana também poderiam estar na lista, mas os seus nomes não foram divulgados.

A notícia foi um choque para o Paquistão, especialmente para o seu governo, elite governante e cidadãos abastados. Afinal, o Paquistão tem uma história de colaboração estreita com os Estados Unidos, e a sua elite anglófona sempre foi amplamente pró-Ocidente.

Ir para os Estados Unidos para estudar, trabalhar, abrir negócios, adquirir bens e eventualmente se estabelecer lá sempre foi um sonho para muitos paquistaneses instruídos, profissionais e abastados, já que os Estados Unidos nunca fecharam completamente as suas portas ao Paquistão. Apesar de altos e baixos nas relações, os organismos de segurança dos dois países geralmente mantiveram contacto próximo.

A história sobre a proibição de viagens foi ainda mais surpreendente para os paquistaneses, já que, apenas um dia antes, o Presidente Donald Trump, no seu primeiro discurso ao Congresso em 4 de março, agradeceu ao Paquistão pela detenção de um líder terrorista do Daesh-K.

Com base em informações da CIA, as autoridades paquistanesas localizaram e prenderam Mohammed Sharifullah, também conhecido como Jafar, na província de Balochistão, no sudoeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão, e entregaram-no aos americanos.

Entre outras acusações, Jafar é suspeito de ser o mentor do ataque terrorista mortal no Aeroporto de Cabul em 26 de agosto de 2021, que matou 13 soldados americanos e 170 afegãos.

Agradecimento “Trumpiano”

O governo de Shehbaz Sharif ainda estava a desfrutar do “agradecimento de Trump” e os canais de notícias ainda destacavam o evento, quando surgiu a hipótese de inclusão do Paquistão na lista de proibição de viagens.

No entanto, segundo dois ex-diplomatas paquistaneses, não havia motivo para entusiasmo exagerado com a nota de agradecimento de Trump. A reportagem da Reuters também deve ser lida com cautela, afirmaram.

“Não tenho nenhuma informação confiável sobre isso (proibição de viagens), além da notícia da Reuters”, disse Sherry Rehman, ex-embaixadora do Paquistão nos Estados Unidos. “Não acho que seja possível. Seria uma surpresa se isso acontecesse... Na minha opinião, não haverá uma proibição geral para o Paquistão.”

Masood Khan, outro ex-diplomata sénior que serviu como embaixador do Paquistão nos Estados Unidos, disse que, após ler a reportagem, rezou para que isso não acontecesse. “Seria uma decisão muito negativa e teria repercussões desfavoráveis.”

O Paquistão considera a sua relação com Washington crucial. Os Estados Unidos não são apenas o maior destino de exportação do país, mas o seu apoio é vital para Islamabad lidar com instituições financeiras multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. O programa atual do FMI para o Paquistão não teria sido possível sem o apoio de Washington.

No entanto, as relações entre o Paquistão e os Estados Unidos têm uma história de extremos. De outrora parte das alianças anticomunistas do CENTO e da SEATO, e apelidado como o aliado mais aliado ao mais sancionado e bombardeado, o Paquistão já viu de tudo.

O Paquistão aliou-se aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, resistiu à invasão soviética no Afeganistão e novamente apoiou Washington na chamada guerra contra o terrorismo após os ataques de 11 de setembro em solo americano.

Após a retirada das forças lideradas pela NATO do Afeganistão em agosto de 2021, o Paquistão aparentemente perdeu importância para Washington.

Um teste para o Paquistão

Durante o mandato do Presidente Joe Biden, as relações entre os dois países permaneceram frias, apesar de instâncias ocasionais de cooperação, como a ajuda do Paquistão na retirada das forças da NATO do Afeganistão.

No entanto, no final do seu mandato, a administração Biden impôs sanções a três empresas paquistanesas, incluindo uma estatal, por auxiliarem no programa de mísseis do país.

Para surpresa do Paquistão, os americanos declararam que o seu programa de mísseis de longo alcance representava uma ameaça aos Estados Unidos, embora todas as preparações de defesa de Islamabad sejam direcionadas a um único adversário: a Índia.

Essa foi uma das razões pelas quais o “obrigado” do Presidente Trump significou muito para o governo de Shehbaz.

A segunda razão para o entusiasmo do governo Shehbaz com o gesto de Trump tem mais a ver com o seu simbolismo na política interna.

O governo enfrenta forte oposição de muitos influentes paquistaneses-americanos que estão descontentes com a prisão do ex-primeiro-ministro Imran Khan, que continua a ser uma figura popular na política paquistanesa.

Os apoiadores de Imran Khan, tanto no país quanto no exterior, esperam que Trump use a sua influência para garantir a sua libertação e têm feito lobby ativamente por isso.

No entanto, o desafio do Paquistão de manter relações estáveis com os Estados Unidos é muito maior e mais grave do que pode ser interpretado por um simples agradecimento ou pela ausência do nome do Paquistão na lista de proibição de viagens dos EUA.

Existem muitos pontos de divergência de interesses entre os dois países que superam os pontos de convergência. Diplomatas paquistaneses admitem que a amplitude das relações do seu país com Washington diminuiu consideravelmente após a retirada dos EUA do Afeganistão.

Além dos desafios antigos nas relações entre os dois países, como as preocupações dos EUA com os programas de mísseis e nucleares do Paquistão, os seus laços estratégicos com a China e as relações tensas com a Índia, que agora é parceira estratégica dos Estados Unidos, a era Trump pode trazer surpresas para Islamabad.

Sob a presidência de Trump, a pressão pode aumentar repentinamente sobre o Paquistão devido ao estilo de diplomacia não convencional e agressivo do presidente em qualquer uma das questões antigas ou numa nova que os Estados Unidos decidam abordar. Atualmente, o Paquistão pode ser uma prioridade reduzida para os Estados Unidos, mas isso pode mudar dramaticamente se o presidente americano decidir focar no Paquistão em particular ou no Sul da Ásia em geral, a qualquer momento.

Portanto, a era Trump provavelmente testará ao máximo a diplomacia do Paquistão.

Pró-Índia, anti-Paquistão

Um novo fator que intensifica o desafio do Paquistão com os Estados Unidos é o fato de que a equipa de Trump inclui muitas figuras conhecidas pró-Índia e de origem indiana que ocupam posições de destaque. Alguns desses membros da equipa são abertamente críticos do Paquistão e do seu aliado de longa data, a China.

Por exemplo, o Secretário de Estado Marco Rubio, o Conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e o Diretor da CIA John Ratcliffe são todos críticos ferrenhos da China. O Paquistão provavelmente enfrentará mais pressão de Washington sobre o escopo da sua parceria com a China no tabuleiro diplomático.

No passado, enquanto Rubio propôs um projeto de lei pró-Índia e anti-Paquistão no Senado, Waltz - um veterano militar - defendeu o aumento da pressão sobre o Paquistão para conter o alegado terrorismo transfronteiriço, uma posição alinhada com a postura indiana.

Entre as primeiras ações de Ratcliffe como novo Diretor da CIA estava exercer pressão sobre o Paquistão, o que levou à prisão de Sharifullah.

Tulsi Gabbard, Diretora de Inteligência Nacional que gere as 18 organizações de inteligência dos EUA, é a primeira hindu a servir no Congresso e é vista como uma defensora pró-Índia. Embora não tenha conexão ancestral com a Índia, ela mantém laços estreitos com nacionalistas hindus do país. A sua mãe, nascida no Indiana, converteu-se ao hinduísmo e deu nomes hindus aos filhos.

Gabbard foi crítica do Paquistão durante o confronto militar com a Índia em 2019.

Além disso, há vários outros indo-americanos a ocupar posições importantes na equipa de Trump – desde Kash Petal como Diretor do FBI até Ricky Gill como diretor sénior para o Sul e Ásia Central no Conselho de Segurança Nacional. Eles também incluem Kush Desai, vice-secretário de imprensa na Casa Branca, e Saurab Sharma no Gabinete do Pessoal da Presidência, indicando que a diáspora indiana de 4,5 milhões de pessoas é uma minoria fortemente representada na nova administração Trump.

Essa forte presença de indo-americanos nos corredores do poder dos EUA é o mais novo desafio para o Paquistão nas suas relações com os Estados Unidos.

Como é que o Paquistão, com a sua influência em declínio e obstáculos crescentes, fará a sua voz ser ouvida em Washington ainda é uma incógnita.

Para isso, provavelmente o governo Shehbaz precisará de conectar-se com a diáspora paquistanesa no Ocidente e trazer estabilidade política ao país para defender efetivamente a sua posição no cenário mundial.