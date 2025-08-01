A Eslovénia anunciou que irá proibir todo o comércio de armas com Israel devido à guerra em Gaza, sendo, segundo o governo, o primeiro país da União Europeia a tomar esta medida.

O governo esloveno tem frequentemente criticado Israel e, no ano passado, tomou a decisão de reconhecer o Estado da Palestina como parte dos esforços para terminar a guerra em Gaza o mais rápido possível.

"A Eslovénia é o primeiro país europeu a proibir a importação, exportação e trânsito de armas de e para Israel", afirmou o governo num comunicado divulgado na noite de quinta-feira.

O comunicado destaca que a decisão foi tomada de forma "independente", já que o bloco europeu não conseguiu adotar medidas concretas devido a "desacordos internos e falta de unidade".

Diante da devastadora guerra em Gaza, onde "as pessoas estão a morrer porque a ajuda humanitária lhes é sistematicamente negada", o governo afirmou que é "dever de todos os Estados responsáveis tomar medidas, mesmo que isso signifique agir antes dos outros".