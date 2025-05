O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que o Crescente Vermelho turco tem estado ao lado dos palestinianos em Gaza desde o início do ataque de Israel a 7 de outubro de 2023.

No discurso proferido na Assembleia Geral do Crescente Vermelho turco, em Ancara, na segunda-feira, Erdogan sublinhou que a organização nunca deixou a população de Gaza sozinha durante este período difícil.

“Sempre vimos o Crescente Vermelho turco na linha da frente, não só no nosso país, mas também em todas as zonas de crise. Estendeu a mão do nosso país às pessoas afetadas pelas guerras na Palestina, na Síria, na Somália, no Afeganistão, na Bósnia, no Iraque e em muitos outros locais.

Tem respondido às necessidades básicas durante as pandemias, catástrofes naturais e zonas de carência onde quer que a ajuda do nosso país tenha sido necessária. Tocou a vida dos refugiados, dos pobres, das vítimas e dos oprimidos. Por outras palavras, sempre que que se pede ajuda ao Crescente Vermelho turco, faz-se o máximo para que esteja presente com todos os seus meios e recursos”, acrescentou.

Mais de 52.500 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, foram mortos em Gaza numa brutal ofensiva israelita desde outubro de 2023.

Em novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra Netanyahu e o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel enfrenta também um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra o enclave.

O Crescente Vermelho turco lançou a sua campanha de Eid al-Adha 2025 para entregar a carne do sacrifício a mais de 4 milhões de pessoas necessitadas na Türkiye, em Gaza, na Palestina e em outros 22 países.