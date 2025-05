Robert Francis Prevost foi eleito o primeiro papa dos Estados Unidos da América, anunciou o Vaticano.

Um moderado próximo ao Papa Francisco e com anos de experiência como missionário no Peru, ele tornou-se o 267º pontífice da Igreja Católica, adotando o nome papal de Leão XIV.

Os cardeais escolheram um novo papa para liderar os 1,4 mil milhões de católicos no mundo na quinta-feira, com a saída de fumo branco da chaminé da Capela Sistina, no segundo dia de votações do conclave.

Dezenas de milhares de pessoas encheram a Praça de São Pedro, aplaudiram, choraram e comemoraram ao verem o fumo, enquanto tocavam os sinos da Basílica de São Pedro e das igrejas por toda a cidade de Roma.

Multidões correram em direção à praça para observar a varanda da basílica, que foi decorada com cortinas vermelhas para o primeiro discurso ao mundo do 267º papa.

Sucessor do Papa Francisco

O novo pontífice, que sucede o reformador argentino Papa Francisco, foi apresentado em latim com o nome papal escolhido e discursou ao mundo pela primeira vez.

"É uma sensação incrível", disse Joseph Brian, de 39 anos de Belfast, na Irlanda do Norte, que veio a Roma com a sua mãe para assistir ao evento.

"Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas estar aqui com todas estas pessoas deixou-Registaram-se momentos de euforia, com um padre sentado nos ombros de alguém a agitar uma bandeira brasileira, enquanto outro levantava um pesado crucifixo no ar em celebração.