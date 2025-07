A Oxford Union, uma das mais antigas e prestigiadas sociedades de debates do Reino Unido, enfrenta a ameaça de encerramento por parte do seu conselho de curadores após um discurso da autora palestiniana Susan Abulhawa durante um debate em 2024, segundo fontes.

Um alto funcionário da Union, que pediu anonimato, disse à TRT World que foi "uma primeira vez", já que o conselho de caridade que supervisiona a sociedade — o Oxford Literary and Debating Union Trust (OLDUT) — normalmente evita interferir nas atividades da Union, apesar de controvérsias anteriores.

O suposto ultimato veio em resposta à decisão dos membros estudantis atuais de reverter a censura ao discurso de Abulhawa no canal oficial da Union no YouTube. O discurso fez parte de um recente debate sobre Israel e Palestina.

No final do debate, a União votou 278 a 59 a favor da resolução que declarava Israel como um estado de apartheid responsável por genocídio. O OLDUT teria exigido que apenas uma versão editada do discurso de Abulhawa — que silenciava as suas falas e infringia os seus direitos contratuais ao remover declarações acusando Israel de crimes de guerra — permanecesse como registo oficial. Eles insistiram que a versão completa e não editada não fosse publicada.

"É um pouco chocante até onde eles estão dispostos a ir. Essencialmente, eles estão dispostos a destruir uma instituição de 200 anos por... esta colónia genocida sionista", disse Abulhawa à TRT World.

Ela descreveu os ideais ocidentais de "democracia e liberdade de expressão", frequentemente promovidos no Sul Global, como "uma completa farsa". Enquanto os estudantes iniciam esforços para corrigir o que consideram uma violação da liberdade de expressão, o conselho de curadores da Union ameaçou despejar a sociedade estudantil de suas instalações históricas caso prossigam.

Os limites da Palestina e a lei

A Union enfrentou escrutínio legal após publicar uma versão editada do discurso de Abulhawa, no qual ela apoiava a equipa favorável à moção. Um processo judicial, que Abulhawa instaurou contra a sociedade de debates, pretende obrigar a restauração das suas observações completas e não editadas no site da Union.

O processo acusa a Union de discriminação, violação de direitos de autor e quebra de contrato. "Parece ser a primeira vez que eles realmente editaram o conteúdo do discurso de alguém", disse Abulhawa à TRT World.

"Era informação factual. Na verdade, um dos pontos que eles removeram do meu discurso também foi feito por outro orador – e eles deixaram-no no discurso do outro."

Abulhawa foi censurada por fazer referência aos abusos físicos, sexuais e psicológicos infligidos a prisioneiros palestinianos por forças israelitas no campo de detenção de Sde Teiman e em outros locais. Ela também foi silenciada por afirmar que Israel cometeu crimes de guerra — uma alegação amplamente reportada por agências de notícias e documentada por organizações de direitos humanos globalmente.

"Pedi que eles assinassem [e] concordassem... que não editariam nenhuma parte do meu discurso", enfatizou Abulhawa. Ela acrescentou que, como escritora, a sua escolha de palavras é sempre intencional: "Se tiram uma parte [e], a outra parte deixa de fazer sentido."

"É a minha propriedade intelectual, e alguém pervertê-la dessa forma é ultrajante", disse Abulhawa. Segundo as fontes que falaram com a TRT World, ainda não se sabe se os estudantes da Union cederão à pressão e às tentativas coercivas de censurar a instituição — há muito conhecida como "o último bastião da liberdade de expressão".

Onde a liberdade de expressão não é liberdade de expressão

Desde o início do genocídio de Israel em Gaza, universidades, meios de comunicação, empresas e outras instituições em todo o mundo têm enfrentado pressão de Israel e dos seus lobbies. A BBC está entre as principais organizações de comunicação social britânicas mais criticadas pela sua postura editorial pró-Israel.

Em novembro de 2024, mais de 100 funcionários da BBC enviaram anonimamente uma carta ao Diretor-Geral, Tim Davie, acusando a emissora de favorecer injustamente Israel na sua cobertura do genocídio de Israel em Gaza.

Um dos exemplos mais marcantes de repressão à liberdade de expressão no ensino superior ocorreu na Universidade de Columbia, em Nova York, onde as forças de segurança — em coordenação com os administradores da universidade — prenderam, expulsaram e retiveram os diplomas de estudantes envolvidos em acampamentos de solidariedade com Gaza em abril de 2024.

Em março de 2025, a administração de Columbia cooperou ainda mais com o governo dos EUA para facilitar a prisão de Mahmoud Khalil, uma figura importante nos protestos estudantis.

"Eles não têm argumento moral. A única coisa que podem fazer é silenciar-nos", disse Abulhawa, refletindo sobre o que vê como um padrão global de repressão à defesa palestiniana.

"A única coisa que podem fazer é deportar-nos, calar-nos, prender-nos e intimidar-nos. É isso – porque não pode haver mais farsa."