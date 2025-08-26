Pelo menos vinte palestinianos, incluindo cinco jornalistas e um bombeiro, foram mortos e vários outros ficaram feridos nesta segunda-feira num ataque israelita ao Complexo Médico Nasser em Khan Younis, no sul de Gaza, segundo as autoridades de saúde e testemunhas.
O jornalista Ahmed Abu Aziz sucumbiu aos ferimentos causados pelo ataque israelita, elevando o número de jornalistas mortos para cinco, informou uma fonte médica à Anadolu.
A TV oficial Palestina relatou que entre os falecidos estava o seu operador de câmara, Hussam al-Masri, enquanto o canal catariano Al Jazeera confirmou que o seu fotógrafo, Mohammad Salama, também foi morto.
Uma fonte médica citada pela Anadolu também confirmou a morte da fotojornalista Mariam Abu Daqqa.
O fotojornalista Moaz Abu Taha também foi morto no ataque israelita que teve como alvo o hospital.
A Proteção Civil Palestina afirmou num comunicado que o motorista de um camião de bombeiros foi morto durante o ataque e que outros sete membros da sua equipa ficaram feridos enquanto tentavam resgatar vítimas e recuperar corpos.
De acordo com correspondentes da Anadolu, o exército israelita atingiu o último andar do prédio de emergência, conhecido como andar “Al-Yassin”.
Mais cedo, o Ministério da Saúde de Gaza afirmou em comunicado que oito pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas no ataque.
O ministério acrescentou que o exército israelita atingiu o quarto andar de um dos prédios do complexo em dois ataques aéreos, observando que o segundo ataque ocorreu enquanto as equipas de resgate chegavam para evacuar os feridos e recuperar os mortos.
As mortes acontecem depois de um ataque em 10 de agosto na Cidade de Gaza, no qual seis jornalistas da Al Jazeera foram mortos. As autoridades israelitas posteriormente acusaram um dos mortos de ser comandante do Hamas, sem fornecer provas.
Desde o início da guerra de Israel em 7 de outubro de 2023, pelo menos 244 jornalistas e trabalhadores dos media foram mortos em ataques israelitas, de acordo com uma contabilização da TRT World.
Mais de 500 jornalistas e trabalhadores dos media ficaram feridos, foram deslocados ou forçados ao exílio.
Israel nega ter como alvo deliberado os repórteres, mas grupos de monitorização, incluindo Repórteres Sem Fronteiras (RSF) e a Federação Internacional de Jornalistas (IFJ), condenaram o que descrevem como "violência sem precedentes contra jornalistas" e exigiram investigações internacionais independentes.