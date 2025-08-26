Pelo menos vinte palestinianos, incluindo cinco jornalistas e um bombeiro, foram mortos e vários outros ficaram feridos nesta segunda-feira num ataque israelita ao Complexo Médico Nasser em Khan Younis, no sul de Gaza, segundo as autoridades de saúde e testemunhas.

O jornalista Ahmed Abu Aziz sucumbiu aos ferimentos causados pelo ataque israelita, elevando o número de jornalistas mortos para cinco, informou uma fonte médica à Anadolu.

A TV oficial Palestina relatou que entre os falecidos estava o seu operador de câmara, Hussam al-Masri, enquanto o canal catariano Al Jazeera confirmou que o seu fotógrafo, Mohammad Salama, também foi morto.

Uma fonte médica citada pela Anadolu também confirmou a morte da fotojornalista Mariam Abu Daqqa.

O fotojornalista Moaz Abu Taha também foi morto no ataque israelita que teve como alvo o hospital.

A Proteção Civil Palestina afirmou num comunicado que o motorista de um camião de bombeiros foi morto durante o ataque e que outros sete membros da sua equipa ficaram feridos enquanto tentavam resgatar vítimas e recuperar corpos.

De acordo com correspondentes da Anadolu, o exército israelita atingiu o último andar do prédio de emergência, conhecido como andar “Al-Yassin”.