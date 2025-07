No dia 20 de junho, o Parlamento debaterá uma das leis mais controversas da história médica recente do Reino Unido, a Lei da Morte Assistida. Se aprovada, a lei concederá aos pacientes terminais com seis meses ou menos de vida o direito legal de solicitar medicação para terminar a vida.

Embora o projeto de lei prometa a participação voluntária da equipa médica, muitos médicos muçulmanos do Reino Unido dizem estar profundamente preocupados com a direção que as coisas estão a tomar e se, na prática, terão o direito de se opor por motivos de consciência.

Para a Dra. Aayesha Malik, formada pela Faculdade de Medicina de Leeds e atualmente em licença maternidade, o projeto de lei pode moldar o resto da sua carreira médica. Enquanto se prepara para escolher uma especialidade, a possibilidade de ser solicitada a auxiliar na morte de pacientes pesa muito.

«Isto vai contra tudo o que me ensinaram — melhorar a qualidade de vida, não acabar com ela», diz ela à TRT World. «Se formos forçados a participar, não poderei seguir a medicina geral ou os cuidados paliativos.»

Como muitos dos seus colegas, as objeções de Malik baseiam-se tanto na ética médica quanto na sua fé islâmica. O Islão considera a vida e a morte como questões de decreto divino, com o suicídio e a eutanásia explicitamente proibidos. Uma pesquisa de 2024 da Associação Médica Islâmica Britânica (BIMA) descobriu que 88% dos profissionais médicos muçulmanos se opõem à legalização da morte assistida.

Fé e medicina em conflito

A BIMA tem participado ativamente nas discussões parlamentares, apresentando provas à comissão de revisão do governo no início deste ano. A Dra. Nadia Khan, consultora de cuidados paliativos e porta-voz da BIMA, afirma que a pressão moral que o projeto de lei cria para os médicos muçulmanos é profunda.

«Isto causaria um verdadeiro sofrimento moral a muitos», afirma Khan. «Tive colegas que me disseram que considerariam deixar o Serviço Nacional de Saúde (NHS) por completo.»

Embora o projeto de lei estipule que nenhum profissional de saúde será forçado a participar, sua redação ainda não está consagrada na lei. Para médicos como Malik, a falta de uma cláusula de exclusão clara pode significar escolher entre a consciência e a carreira.

Khan argumenta que as salvaguardas do projeto de lei são inadequadas e que o governo não considerou totalmente as pressões sociais e psicológicas que poderiam levar pacientes vulneráveis a solicitar a morte assistida.

“Não há como garantir que mortes injustas não aconteçam — e, da perspectiva da nossa fé, mesmo uma única morte injusta é inaceitável”, diz ela.

A ladeira escorregadia das falhas sistémicas

A Dra. Ayiesha Malik, médica de clínica geral e especialista em medicina integrativa em Birmingham (sem relação com Aayesha), partilha preocupações semelhantes. Ela teme que um sistema de saúde cronicamente subfinanciado e os recentes cortes nos benefícios por invalidez possam fazer com que a morte assistida pareça menos uma escolha e mais uma necessidade.

“As pessoas estão a ser informadas de que estão demasiado doentes para trabalhar, mas não doentes o suficiente para receber apoio. A única porta que se abre é a morte assistida. Isso é assustador”, afirma.

De acordo com Malik, a coerção nem sempre é evidente. «Os pacientes podem começar a sentir que são um fardo para as suas famílias ou para o NHS, e que morrer é a coisa responsável a fazer.»

O Dr. Shahzad Faisal Chaudhry, um ex-médico do NHS que agora trabalha em medicina funcional, leva esse argumento ainda mais longe. Ele teme que o governo veja o projeto de lei como um atalho financeiro, em vez de uma política que coloca o paciente em primeiro lugar.

“Não nos iludamos, isso poderia economizar milhões ao NHS”, diz ele. “Mas é uma razão terrível para legalizar a morte assistida. Há pacientes que sobrevivem anos além do prognóstico de seis meses.”

Todos os três médicos argumentam que, em vez de pressionar o Parlamento para aprovar a morte assistida, o governo deveria investir em tratamentos de ponta, cuidados paliativos e melhores serviços de hospício.

«Estamos 20 anos atrasados em termos de investigação», afirma a Dra. Ayiesha Malik. «Existem clínicas em todo o mundo que tratam com sucesso o cancro em fase terminal. Por que não estamos a aprender com elas?»

«Vamos providenciar aos pacientes opções reais, não apenas uma saída rápida», acrescenta ela. «Melhorar a qualidade de vida, reduzir as listas de espera e adotar uma abordagem holística. Foi para isso que nos tornámos médicos.»

Enquanto o Parlamento se prepara para o debate crucial de 20 de junho, os profissionais médicos muçulmanos estão a exortar os legisladores a não ignorarem as suas vozes, nem as zonas cinzentas éticas que o projeto de lei sobre a morte assistida deixa por resolver.