Um grupo de cerca de 59 sul-africanos brancos aterrou no país para serem realojados nos Estados Unidos, depois de o Presidente Donald Trump lhes ter concedido o estatuto de refugiados como vítimas do qual ele chamou um "genocídio".

"Bem-vindos à terra da liberdade", disse o Subsecretário de Estado Chris Landau ao receber os sul-africanos, alguns deles seguravam pequenas bandeiras americanas, no Aeroporto de Dulles, na Virgínia, após o voo vindo de Joanesburgo.

"Estamos a enviar uma mensagem clara de que os Estados Unidos realmente rejeitam a perseguição flagrante de pessoas com base na raça em África do Sul", disse Landau.

Falando na Casa Branca pouco antes da chegada do grupo, Trump, disse que deverá reunir-se com líderes sul-africanos na próxima semana, e que os Afrikaners estavam a fugir de uma "situação terrível" no seu país.

Trump, cujo aliado, o magnata Elon Musk nasceu na África do Sul, afirmou que os agricultores brancos estavam a ser mortos no país e repetiu uma alegação de "genocídio" que tem sido amplamente considerado como absurdo.

"Está a acontecer uma situação terrível", disse o presidente. "Entretanto, estamos a conceder a cidadania a essas pessoas para escaparem dessa violência e virem para cá".

Os que estão a ser realojados aqui "por acaso são brancos, mas quer sejam brancos ou negros não faz diferença para mim", disse Trump.

Trump suspendeu a chegada de refugiados após assumir o cargo, mas está a fazer uma exceção para os afrikaners, apesar da insistência de Pretória de que eles não enfrentam perseguição no seu país natal.

'Eles não se enquadram nessa categoria'

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, rejeitou as alegações de que os afrikaners estão a ser perseguidos e disse que recentemente informou Trump de que o que lhe estão a dizer sobre a situação destes "não é verdade".

"Um refugiado é alguém que tem de deixar o seu país por medo de perseguição política, perseguição religiosa ou perseguição económica", disse Ramaphosa. "E eles não se enquadram nessa categoria".

"Somos o único país no continente onde os colonizadores vieram para ficar e nunca os expulsámos do nosso país", acrescentou num fórum em Abidjan.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros sul-africano, Ronald Lamola, também ridicularizou as alegações de que os afrikaners brancos enfrentam perseguição ou estão a ser alvo de assassinato.

A maioria das vítimas de homicídios na África do Sul são jovens negros em áreas urbanas, de acordo com dados oficiais.

"O crime que temos na África do Sul afeta todos, independentemente da raça e do género", disse Lamola.

"Para além do absurdo"

De acordo com as diretrizes de elegibilidade publicadas pela embaixada dos EUA, os candidatos para refugiar para os EUA devem ser de etnia Afrikaner ou pertencer a uma minoria racial na África do Sul.

Eles também "devem ser capazes de provar uma experiência passada de perseguição ou medo de perseguição futura."

Trump e Musk acusaram o governo da África do Sul de visar os Afrikaners com uma controversa lei de apropriação de terras promulgada este ano.

Na segunda-feira, Trump ameaçou não comparecer a uma próxima cimeira do G20 na África do Sul a menos que a "situação seja resolvida."

O maior parceiro comercial da América em África também está sob a ameaça de Washington por liderar um caso no Tribunal Internacional de Justiça acusando o aliado dos EUA, Israel, de atos "genocidas" em Gaza.

Muitos expressaram a incerteza de que os brancos pudessem receber estatuto de vítimas na África do Sul.

O proeminente autor Afrikaner Max du Preez disse que este processo de estatuto de refugiado dos Afrikaners para os EUA é “para alem do absurdo”.

"Isto é sobre Trump e MAGA, não sobre nós. É sobre o ódio deles pela DEI", disse à AFP, referindo-se aos programas de diversidade, equidade e inclusão que se tornaram um alvo favorito de Trump.

"As pessoas que agora fugiram provavelmente foram motivadas por considerações financeiras e/ou uma relutância em viver numa sociedade pós-apartheid onde os brancos já não mandam", disse.

Os brancos, que constituem 7,3% da população, geralmente desfrutam de um padrão de vida mais elevado do que a maioria negra. Ainda possuem dois terços das terras agrícolas e, em média, ganham três vezes mais do que os sul-africanos negros.

Governos liderados principalmente por Afrikaners impuseram o sistema de apartheid baseado na raça que negava os direitos políticos e económicos dos negros até ser votado contra em 1994.