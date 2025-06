A União Europeia e a segurança continental enfrentam uma "grande ameaça" sem o envolvimento da Türkiye, alertou o Vice-ministro da Defesa turco, Suay Alpay.

Em declarações à Agência Anadolu no Fórum de Segurança do Mar Negro e dos Balcãs 2025, Alpay sublinhou que a posição geopolítica e as capacidades da Turquia fazem deste país um parceiro essencial para uma paz e estabilidade duradouras numa região volátil.

“Uma União Europeia sem a Türkiye é muito incompleta”, afirmou Alpay. “Sem a Türkiye, a segurança da União Europeia e da Europa está sob grande ameaça potencial.”

Alpay instou a UE a reconhecer plenamente as contribuições da Türkiye para a sua segurança. “A União Europeia tem de agir de uma forma abrangente e inclusiva e abandonar os seus velhos hábitos”, afirmou.

Este sentimento reflecte os apelos constantes de alto nível lançados por Ancara. O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considerou “essencial” a participação da Turquia na defesa europeia, enquanto o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, afirmou recentemente que uma arquitetura de segurança sustentável “só é possível com a participação da Türkiye”.

Alpay sublinhou a posição proactiva da Türkiye em matéria de parceria internacional, em especial com a Europa.

Sublinhou o potencial da Türkiye em matéria de tecnologias de defesa e apelou à cooperação dos países europeus.

"Estamos prontos para uma cooperação muito mais estreita com a Europa nesta matéria. Podemos avaliar as nossas capacidades e potencialidades em conjunto", afirmou Alpay.

Arquitetura de segurança sustentável

Paralelamente aos comentários de Alpay, uma nova estratégia abrangente para o Mar Negro, apresentada na quarta-feira pela UE, destacou que "uma abordagem coordenada com a Türkiye, um parceiro estratégico importante e país candidato à UE, também é crucial".

As declarações de Alpay ocorrem enquanto a UE reconsidera a sua postura de segurança num contexto de sinais de mudanças nos compromissos dos EUA. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, criticou os países europeus por subfinanciarem a defesa, pedindo maior investimento em capacidades nacionais.

Da mesma forma, o secretário de Defesa Pete Hegseth alertou que a Europa não deve presumir uma presença contínua dos EUA, pedindo maior compartilhamento de responsabilidades entre os aliados.

Alpay afirmou que a estabilidade do Mar Negro deve ser mantida por meio da liderança regional dos estados litorâneos, particularmente pelos membros da NATO: Türkiye, Roménia e Bulgária.

Ele disse que esses países devem liderar os esforços para enfrentar os desafios regionais, guiados pelo direito internacional, especialmente pela Convenção de Montreux de 1936, que regula a passagem pelos Estreitos Turcos.

A posição da Türkiye como mediador confiável

Alpay destacou a importância da convenção e afirmou que o compromisso da Türkiye foi demonstrado após o início da guerra Rússia-Ucrânia. Ele explicou que Ancara identificou oficialmente a situação como uma "guerra" apenas quatro dias após o início da operação, invocando o Artigo 19 da Convenção para fechar os Estreitos de Istambul e Çanakkale a navios de guerra das partes beligerantes.

"A contenção da guerra no mar foi resultado da extraordinária diligência da Türkiye", afirmou Alpay.

Olhando para o futuro, Alpay alertou contra uma maior militarização no Mar Negro, afirmando que medidas militares adicionais "não fariam nada além de aumentar ainda mais a tensão", pedindo diálogo internacional. Ele disse que a Türkiye deseja "uma paz permanente e definitiva" entre Moscovo e Kiev, acrescentando que Ancara "não acredita que um cessar-fogo temporário resolverá muito".

Uma pacificadora confiável

A posição da Türkiye como mediadora confiável continua a moldar sua diplomacia regional. A mediação de Ancara entre Etiópia e Somália, bem como sua contribuição para a construção da paz por meio da cooperação trilateral entre as comunidades sérvia, croata e bósnia na Bósnia-Herzegovina, são alguns exemplos desse papel.

Recentemente, Istambul sediou negociações de paz entre Rússia e Ucrânia em 16 de maio, as primeiras negociações diretas de alto nível desde os primeiros meses da guerra. As partes em conflito concordaram em trocar 1.000 prisioneiros de guerra de cada lado, e a Rússia propôs que a segunda rodada de negociações fosse realizada novamente em Istambul, em 2 de junho.

Alpay atribuiu a confiança da comunidade internacional no papel da Türkiye como facilitadora da paz à sua abordagem consistente, "justa e equitativa". Ele explicou ainda que "os países em conflito, bem como outros países participantes dessas negociações, consideraram a adesão da Türkiye ao direito internacional e às suas obrigações desde o início como algo muito notável".

A Türkiye continuará a contribuir para a paz, aproveitando o seu potencial e o seu papel ativo na cooperação regional, afirmou Alpay.