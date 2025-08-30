A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse no sábado que não era possível imaginar a devolução dos activos russos congelados dentro do bloco devido à guerra na Ucrânia, a menos que Moscovo pagasse indemnizações.

“Não podemos imaginar que... se... houver um cessar-fogo ou um acordo de paz, esses activos sejam devolvidos à Rússia se eles não pagarem as indenizações”, disse Kallas aos jornalistas antes de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Copenhaga.

A UE afirma que cerca de 210 mil milhões de euros (245,85 mil milhões de dólares) em activos russos estão congelados no bloco devido às sanções impostas a Moscovo pela invasão da Ucrânia.

A Ucrânia e alguns países da UE, incluindo a Polónia e os Estados Bálticos, apelaram à UE para que confisque os activos e os utilize para apoiar Kiev.