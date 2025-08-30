POLÍTICA
UE não devolverá fundos congelados da Rússia até que a Ucrânia receba reparações, diz Kallas
Os activos russos na UE continuam congelados, uma vez que a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, sublinhou que as reparações devem ser pagas à Ucrânia antes de os fundos serem devolvidos.
Debate na UE sobre o uso de fundos russos congelados após a guerra na Ucrânia. [Foto de arquivo] / AP
30 de agosto de 2025

A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse no sábado que não era possível imaginar a devolução dos activos russos congelados dentro do bloco devido à guerra na Ucrânia, a menos que Moscovo pagasse indemnizações.

“Não podemos imaginar que... se... houver um cessar-fogo ou um acordo de paz, esses activos sejam devolvidos à Rússia se eles não pagarem as indenizações”, disse Kallas aos jornalistas antes de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Copenhaga.

A UE afirma que cerca de 210 mil milhões de euros (245,85 mil milhões de dólares) em activos russos estão congelados no bloco devido às sanções impostas a Moscovo pela invasão da Ucrânia.

A Ucrânia e alguns países da UE, incluindo a Polónia e os Estados Bálticos, apelaram à UE para que confisque os activos e os utilize para apoiar Kiev.

Mas os pesos pesados da UE, França e Alemanha — juntamente com a Bélgica, que detém a maior parte dos activos — rejeitaram esses apelos.

Salientaram que a UE reservou os lucros futuros dos activos para reembolsar o apoio à Ucrânia e questionaram se existe uma base legal para confiscá-los.

Os diplomatas afirmam que o debate está agora a centrar-se na forma como os fundos poderão ser utilizados, após o fim da guerra na Ucrânia.

