A Türkiye vai começar a fornecer gás natural do Azerbaijão à Síria ainda esta semana, anunciou o Ministro da Energia, Alparslan Bayraktar, assinalando a primeira transferência de energia desde o início da guerra civil na Síria, em 2011.

“Vamos começar a exportar gás natural do Azerbaijão para Alepo através de Kilis”, uma província no extremo sul da Türkiye perto da fronteira síria, disse um funcionário na quarta-feira.

A iniciativa surge na sequência de um acordo alcançado em maio entre autoridades turcas e sírias.

Na altura, o Ministro da Energia da Síria, Mohammad al-Bashir, afirmou que Damasco e Ancara tinham chegado a acordo sobre o fornecimento de gás natural através de um gasoduto a norte para ajudar a satisfazer as necessidades energéticas agudas da Síria.

A rede eléctrica e as infra-estruturas da Síria foram dizimadas durante os quase 14 anos de conflito. A maioria das regiões, incluindo os grandes centros urbanos, continua a sofrer cortes de eletricidade que duram mais de 20 horas por dia.

O acordo sobre o gás surge poucos meses depois de uma nova administração síria ter assumido o controlo após a destituição de Bashar al Assad em dezembro.

A nova administração deu prioridade à reconstrução das infra-estruturas essenciais e à garantia do abastecimento de combustível.

O Azerbaijão, rico em gás, é um aliado de longa data da Türkiye, que também mantém laços estreitos com a nova administração síria.

No início deste mês, a SOCAR, a companhia petrolífera estatal do Azerbaijão, assinou um memorando de entendimento com a Síria durante a visita oficial do Presidente Ahmed al Sharaa a Baku.

O acordo, coordenado através da Türkiye, tem por objectivo o fornecimento de gás natural à Síria e constitui um passo significativo no envolvimento crescente de Baku na recuperação económica do país.