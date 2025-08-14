A Apple assinou um acordo de 500 milhões de dólares com a MP Materials para a aquisição de ímanes de terras raras, com o objetivo de atenuar os riscos de fornecimento na sequência das restrições à exportação impostas pela China no início deste ano.
Na semana passada, a empresa obteve o apoio do Pentágono - o Departamento de Defesa dos EUA - que se tornará o seu maior acionista.
O acordo representa uma vitória significativa para a MP Materials, o único operador americano de minas de terras raras, cujas acções subiram 20% em resultado do acordo.
No início deste ano, o Presidente dos EUA, Donald Trump, invocou poderes de emergência para aumentar a produção nacional de minerais essenciais, com o objetivo de contrabalançar o domínio esmagador da China no sector.
"Os materiais de terras raras são essenciais para a produção de tecnologia avançada e esta parceria ajudará a reforçar o fornecimento destes materiais vitais aqui nos Estados Unidos", afirmou este mês o diretor executivo da Apple, Tim Cook.
"Não podíamos estar mais entusiasmados com o futuro da produção americana e vamos continuar a investir no engenho, na criatividade e no espírito inovador do povo americano."
Mas mesmo com esse acordo de alto nível, a China ainda processa quase 90% das terras raras do mundo, e cerca de dois terços dos minerais minerados nos EUA são enviados para a China para serem refinados antes de serem usados em produtos como os da Apple.
O controlo da China sobre o sector estende-se diretamente à MP Materials através da Shenghe Resources, que detém uma participação de cerca de 8% na empresa. Durante anos, a MP enviou a maior parte do seu minério para a China para ser processado.
Atualmente, o Departamento de Defesa dos EUA detém uma participação efectiva de 15% na MP, através da compra de 500 milhões de dólares em acções preferenciais, juntamente com warrants.
A empresa comprometeu-se a não enviar mais nenhum material para a China para processamento.
"Estamos a satisfazer uma importante necessidade de segurança nacional, mas estamos a manter a nossa abordagem de empresa pública de mercado livre", disse o diretor executivo da MP, James Litinsky, numa reunião com investidores.
O acordo representa um passo significativo no sentido da reorientação de capacidades de processamento críticas, mas também levanta uma questão mais ampla sobre se tais esforços podem realmente alterar o equilíbrio.
Um longo caminho para a independência
Embora os funcionários americanos e os líderes da indústria estejam ansiosos por celebrar o mais recente acordo da MP Materials como um ponto de viragem, os especialistas alertam para o facto de ser apenas um passo numa viagem muito mais longa.
O domínio esmagador da China no processamento e refinação de terras raras significa que os EUA ainda enfrentam enormes obstáculos estruturais.
De acordo com Jack Lifton, membro sénior do Instituto para a Análise da Segurança Global, a paisagem fundamental mudou para além do que a maioria dos decisores políticos ocidentais previam.
"O que mudou foi o advento de uma concorrência verdadeiramente global", diz Lifton à TRT World. "Os americanos e os europeus chegaram muito, muito tarde - demasiado tarde - a este jogo."
Agora não se trata apenas de recuperar o atraso na exploração mineira ou na extração.
Tal como referido nos relatórios da Fundação Hinrich, mesmo que a produção mineira americana aumente, a maior parte desses minerais acaba nas refinarias chinesas antes de chegarem às fábricas americanas.
Steve Christensen, diretor executivo da Responsible Battery Coalition, congratula-se com os novos investimentos, mas reconhece as suas limitações.
"A expansão da extração é óptima e precisamos de mais e de mais investimentos ao longo da cadeia de valor", afirmou Christensen, diretor executivo da Responsible Battery Coalition, uma associação que representa fabricantes de baterias, fabricantes de automóveis e vendedores de baterias.
"Os metais produzidos a partir da MP diminuirão a nossa dependência da China".
No entanto, os desafios vão muito para além da cadeia de abastecimento.
Lifton salienta que, atualmente, os países do Médio Oriente, da América do Sul e de África estão cada vez mais determinados a ficar com uma parte maior dos benefícios económicos dos seus próprios recursos minerais, em vez de se contentarem com lucros rápidos.
Por outras palavras, o panorama global dos minerais críticos está a evoluir rapidamente, com a China preparada para oferecer a sua tecnologia de processamento em troca de uma influência contínua.
"As empresas americanas e europeias não podem competir a este nível", afirma Lifton.
As mudanças políticas em Washington tentaram resolver algumas dessas lacunas.
As ordens de emergência do Presidente Trump e a Lei de Reforma do Transporte Marítimo são tentativas de tornar as cadeias de abastecimento americanas mais resistentes.
No entanto, os relatórios revelam que as dificuldades regulamentares e ambientais significam que mesmo os projectos mineiros aprovados nos EUA podem demorar décadas a entrar em vigor.
"Os EUA têm o segundo maior tempo de espera a nível mundial (29 anos) desde a descoberta até à produção", escreve o relatório da S&P Global.
A maioria das evidências sugere que, mesmo com mais investimento, os esforços americanos levarão anos - se não décadas - para igualar a escala e a sofisticação da rede da China.
Como os especialistas discutem, o sucesso exigirá uma abordagem coordenada, investimento a longo prazo e uma vontade de trabalhar em conjunto com parceiros no Sul Global, em vez de confiar apenas em soluções nacionais.