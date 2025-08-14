A Apple assinou um acordo de 500 milhões de dólares com a MP Materials para a aquisição de ímanes de terras raras, com o objetivo de atenuar os riscos de fornecimento na sequência das restrições à exportação impostas pela China no início deste ano.

Na semana passada, a empresa obteve o apoio do Pentágono - o Departamento de Defesa dos EUA - que se tornará o seu maior acionista.

O acordo representa uma vitória significativa para a MP Materials, o único operador americano de minas de terras raras, cujas acções subiram 20% em resultado do acordo.

No início deste ano, o Presidente dos EUA, Donald Trump, invocou poderes de emergência para aumentar a produção nacional de minerais essenciais, com o objetivo de contrabalançar o domínio esmagador da China no sector.

"Os materiais de terras raras são essenciais para a produção de tecnologia avançada e esta parceria ajudará a reforçar o fornecimento destes materiais vitais aqui nos Estados Unidos", afirmou este mês o diretor executivo da Apple, Tim Cook.

"Não podíamos estar mais entusiasmados com o futuro da produção americana e vamos continuar a investir no engenho, na criatividade e no espírito inovador do povo americano."

Mas mesmo com esse acordo de alto nível, a China ainda processa quase 90% das terras raras do mundo, e cerca de dois terços dos minerais minerados nos EUA são enviados para a China para serem refinados antes de serem usados em produtos como os da Apple.

O controlo da China sobre o sector estende-se diretamente à MP Materials através da Shenghe Resources, que detém uma participação de cerca de 8% na empresa. Durante anos, a MP enviou a maior parte do seu minério para a China para ser processado.

Atualmente, o Departamento de Defesa dos EUA detém uma participação efectiva de 15% na MP, através da compra de 500 milhões de dólares em acções preferenciais, juntamente com warrants.

A empresa comprometeu-se a não enviar mais nenhum material para a China para processamento.

"Estamos a satisfazer uma importante necessidade de segurança nacional, mas estamos a manter a nossa abordagem de empresa pública de mercado livre", disse o diretor executivo da MP, James Litinsky, numa reunião com investidores.

O acordo representa um passo significativo no sentido da reorientação de capacidades de processamento críticas, mas também levanta uma questão mais ampla sobre se tais esforços podem realmente alterar o equilíbrio.

Um longo caminho para a independência

Embora os funcionários americanos e os líderes da indústria estejam ansiosos por celebrar o mais recente acordo da MP Materials como um ponto de viragem, os especialistas alertam para o facto de ser apenas um passo numa viagem muito mais longa.

O domínio esmagador da China no processamento e refinação de terras raras significa que os EUA ainda enfrentam enormes obstáculos estruturais.

De acordo com Jack Lifton, membro sénior do Instituto para a Análise da Segurança Global, a paisagem fundamental mudou para além do que a maioria dos decisores políticos ocidentais previam.