O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, pediu ao inspetor-geral do banco central que analisasse os custos crescentes das renovações dos seus edifícios, na sequência de fortes críticas do Presidente dos EUA, Donald Trump, e da sua administração.

Um porta-voz do inspetor-geral confirmou o pedido, que foi relatado pela primeira vez pela Axios, mas recusou-se a fornecer mais detalhes.

O Fed está a renovar dois dos seus edifícios de escritórios em Washington, estando o projecto agora estimado em 2,5 mil milhões de dólares - mais 700 milhões de dólares do que as projecções iniciais.

Aprovado em 2017, o projecto tem sido alvo de um escrutínio crescente por parte da administração Trump, que acusou Powell de supervisionar despesas desnecessárias e sumptuosas.

Na quinta-feira, Russ Vought, o principal conselheiro orçamental de Trump, disse que o presidente estava “extremamente preocupado” com o que chamou de “revisão ostensiva” e sugeriu que as renovações podem violar as regras de planeamento local.

As críticas da Casa Branca fazem parte de uma campanha mais alargada para afirmar um maior controlo sobre o banco central.

Trump tem exigido repetidamente que Powell baixe as taxas de juro e ameaçou mesmo despedi-lo - embora o Supremo Tribunal tenha recentemente assinalado que tal medida seria ilegal sem motivo.

A lei permite que o presidente da Fed seja destituído apenas por má conduta ou negligência do dever.

O actual mandato de Powell termina em maio de 2026.

A carta de Vought questionava a liderança de Powell e sugeria que a Fed ignorava a Comissão Nacional de Planeamento da Capital de Washington.

No entanto, a Fed afirmou numa FAQ pública que não está legalmente vinculado à comissão e que cumpre as normas voluntariamente.

Alguns legisladores republicanos apontaram para alegadas caraterísticas, como terraços no telhado e elevadores personalizados.

Powell rejeitou essas alegações numa recente audiência no Senado: “Não há nenhuma sala de jantar VIP. Não há mármore novo. Não há elevadores especiais”.

Disse que o que foi descrito como um “terraço com jardim” é simplesmente um relvado ao nível do solo no topo de uma garagem que ajuda a gerir as águas pluviais e a melhorar a eficiência energética.

Enquanto isso, Trump renovou seus ataques a Powell na segunda-feira, dizendo que o presidente da Fed é “terrível” e “não sabe o que está a fazer”.

Powell tem resistido a novos cortes nas taxas enquanto avalia o impacto inflacionário das políticas tarifárias de Trump.

Os economistas alertam que reduções agressivas das taxas - como o presidente pediu - podem piorar a inflação se os impostos de importação aumentarem os preços, embora possam ser necessários mais tarde se as tarifas desacelerarem o crescimento económico.

Apesar da crescente pressão política, Powell não mostrou qualquer indicação de que irá abandonar o cargo antes do fim do seu mandato.