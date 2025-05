Dois imigrantes asiáticos que se encontravam sob custódia do serviço de imigração dos Estados Unidos foram deportados para o Sudão do Sul, naquilo que os juristas consideram uma violação flagrante de uma decisão do tribunal federal, afirmaram os seus advogados.

Os homens - um do Myanmar e o outro do Vietname - aguardavam audiências de imigração no Texas quando os seus advogados receberam um aviso súbito de que tinham sido colocados num voo com outros 10 migrantes com destino ao Sudão do Sul.

A advogada Jacqueline Brown confirmou a saída do país, depois do seu cliente ter desaparecido da base de dados de detidos da ICE. Um agente de detenção confirmou por correio eletrónico que a deportação ocorreu “durante a manhã” e indicou o Sudão do Sul como destino.

“Isto viola uma decisão federal que proíbe deportações para países terceiros sem aviso prévio ou o cumprimento das regras processuais”, disse Brown.

Julga-se que a deportação ocorre em desafio a uma decisão de emergência do Tribunal de Boston, que impediu o envio de migrantes para outros países que não os de origem - especialmente aqueles que enfrentam crises humanitárias como o Sudão do Sul - sem lhes dar a oportunidade de se defenderem sobre o risco de tortura ou perseguição.