O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que quer que metade das armas da Ucrânia seja produzida domesticamente nos próximos seis meses, enquanto o país intensifica os esforços para fortalecer a sua indústria de defesa.

Falando no seu discurso noturno em vídeo, Zelensky disse na quarta-feira que tinha concordado com o Primeiro-Ministro cessante Denys Shmyhal e o Ministro da Defesa Rustem Umerov, que o Ministério da Defesa teria agora "maior influência no domínio da produção de armamento".

"As armas fabricadas na Ucrânia representam agora cerca de 40% daquelas utilizadas na frente e nas nossas operações", disse Zelensky.

"Isto já é significativamente mais do que em qualquer momento da independência do nosso país. Os volumes de produção são verdadeiramente grandes, mas precisamos de mais."

"O nosso objetivo é alcançar 50% de armamento fabricado na Ucrânia nos primeiros seis meses do novo governo, expandindo a nossa produção doméstica. Estou confiante de que isto é alcançável, embora não seja fácil", acrescentou.

As declarações surgem em meio a uma remodelação política abrangente, com Zelensky a nomear Yulia Svyrydenko—uma arquiteta do acordo de minerais da Ucrânia com os EUA—como a próxima primeira-ministra, e Shmyhal a ser proposto como o novo ministro da defesa.

Ambas as nomeações requerem aprovação parlamentar.

Zelensky tem enfatizado repetidamente a necessidade de impulsionar a capacidade de fabrico de armas domésticas da Ucrânia, particularmente em cooperação com parceiros ocidentais.

O governo tem priorizado a produção de drones e sistemas de defesa aérea para contrariar os ataques sustentados da Rússia contra cidades ucranianas.

Na semana passada, as autoridades militares de Kiev anunciaram 6,2 milhões de dólares em financiamento para um programa de interceptação de drones destinado a proteger a capital de ameaças aéreas.