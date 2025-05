O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que uma Síria pacífica e estável "seria uma das melhorias mais significativas na região há muito tempo", sinalizando o apoio de Washington à nova liderança do país sob o comando do Presidente Ahmed Al-Shara.

"Esta é uma oportunidade histórica, e se for bem-sucedida, terá um efeito significativo na região", disse Rubio na cidade turística de Antália, no sul da Türkiye, na quinta-feira.

As suas declarações seguiram-se ao encontro do Presidente dos EUA, Donald Trump, com Alsharaa na quarta-feira em Riade — um encontro que marcou o contacto de mais alto nível entre os EUA e a Síria desde que o regime de Bashar al Assad foi deposto em dezembro. Trump, que anteriormente anunciou a sua intenção de levantar as sanções dos EUA à Síria, classificou a reunião como "excelente".

Rubio descreveu a nova liderança da Síria como uma liderança empenhada na reconstrução do país, como uma sociedade pluralista.

Ele referiu ainda que a Síria demonstrou interesse em "viver em paz com todos os seus vizinhos" e em "expulsar combatentes estrangeiros e terroristas" que poderiam desestabilizar o país.

Rubio disse que os EUA querem ser "úteis", mas a assistência americana estará a condicionar à Síria a dar os "passos em frente".

Ele afirmou: "Obviamente, queremos ver progressos, e acompanharemos cada passo que derem, e será um longo caminho."

Rubio também mencionou a possibilidade de um dia ir "ao Congresso e pedir-lhes para remover permanentemente as sanções".

"Penso que queremos começar com os passos iniciais, que permitirá aos parceiros estrangeiros que desejassem fornecer ajuda começar a fazê-lo sem correrem o risco de sanções", acrescentou Rubio.

Rubio, que está de visitar a Türkiye no âmbito da reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, reuniu-se na quinta-feira com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asaad Hassan al Shaibani, juntamente com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, numa reunião trilateral em Antália. Depois da saída de Fidan, Rubio e al Shaibani continuaram as conversações.

O porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott, também confirmou que a administração estava "a avançar agora" para implementar a decisão dos EUA de levantar as sanções.

Questionado sobre quando e em que condições as sanções poderiam ser totalmente removidas, Pigott disse que ainda não tinha nada para antecipar.

“Paz e prosperidade duradoura"

"Trata-se de dar uma oportunidade à Síria", afirmou. "Houve ações comunicadas pelo presidente; foram detalhadas no comunicado que a Casa Branca emitiu e foram novamente detalhadas a partir deste pódio... Se a Síria tomar essas ações, poderemos ver uma longa paz e prosperidade."

Trump anunciou na terça-feira, no Fórum de Investimento Saudita-EUA de 2025, na capital Riade, que iria ordenar a remoção das sanções americanas "brutais e devastadoras" contra a Síria para dar a esse país "uma oportunidade".

Ele disse que tomou a decisão após as suas discussões com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o Príncipe Herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

Trump realizou a sua primeira reunião com Ahmad Alsharaa em Riade na quarta-feira, com bin Salman presente e Erdogan a participar online.

O presidente americano descreveu a reunião como "excelente" e chamou Al-Shara de "homem forte" com um "passado forte".

Bashar al Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia a 8 de dezembro de 2024, pondo fim ao regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963. Alsharaa, que liderou as forças anti-regime para derrubar Assad, foi declarado presidente no final de janeiro.