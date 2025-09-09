Um terramoto de magnitude 5.2 atingiu a ilha grega de Euboea e foi fortemente sentido em Atenas, informaram as autoridades.

O terramoto ocorreu às 00:30 hora local (21:30 GMT) ao largo da costa, 45 quilómetros a nordeste da capital grega, informou o Instituto de Geodinâmica do Observatório Nacional de Atenas na madrugada desta terça-feira.

O epicentro foi a quatro quilómetros da estância balnear de Nea Styra, no sudoeste de Euboea, a segunda maior ilha da Grécia, informou o instituto.

Não houve relatos imediatos de vítimas ou danos.

O presidente da câmara da cidade vizinha de Marathon, Stergios Tsirkas, descreveu o terramoto como “muito intenso”, em comentários à televisão ERT.

Área instável