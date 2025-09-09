EUROPA
Terramoto de magnitude 5.2 abala a Grécia, sentido em Atenas
O epicentro foi a quatro quilómetros do resort costeiro de Nea Styra, mas não houve relatos imediatos de vítimas ou danos.
Em maio, um forte terremoto de magnitude 6.1 atingiu o mar próximo à ilha grega de Creta e foi sentido até no Egito, além da capital grega. / Reuters
9 de setembro de 2025

Um terramoto de magnitude 5.2 atingiu a ilha grega de Euboea e foi fortemente sentido em Atenas, informaram as autoridades.

O terramoto ocorreu às 00:30 hora local (21:30 GMT) ao largo da costa, 45 quilómetros a nordeste da capital grega, informou o Instituto de Geodinâmica do Observatório Nacional de Atenas na madrugada desta terça-feira.

O epicentro foi a quatro quilómetros da estância balnear de Nea Styra, no sudoeste de Euboea, a segunda maior ilha da Grécia, informou o instituto.

Não houve relatos imediatos de vítimas ou danos.

O presidente da câmara da cidade vizinha de Marathon, Stergios Tsirkas, descreveu o terramoto como “muito intenso”, em comentários à televisão ERT.

Área instável

Em maio, um forte terramoto de magnitude 6.1 atingiu a ilha grega de Creta e foi sentido até no Egito, bem como na capital grega.

Em janeiro e fevereiro, a ilha de Santorini, no mar Egeu, um importante destino turístico grego, sofreu uma actividade sísmica excepcional.

Milhares de tremores levaram vários milhares de residentes a fugir, mas desde então regressaram a casa.

Situada em várias falhas no sudeste do Mediterrâneo, a Grécia é regularmente atingida por terramotos.

O último terramoto mortal ocorreu em outubro de 2020 na ilha de Samos, no mar Egeu.

Com uma magnitude de sete, matou duas pessoas em Samos e mais de 100 na cidade portuária turca de Izmir.

