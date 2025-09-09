Um terramoto de magnitude 5.2 atingiu a ilha grega de Euboea e foi fortemente sentido em Atenas, informaram as autoridades.
O terramoto ocorreu às 00:30 hora local (21:30 GMT) ao largo da costa, 45 quilómetros a nordeste da capital grega, informou o Instituto de Geodinâmica do Observatório Nacional de Atenas na madrugada desta terça-feira.
O epicentro foi a quatro quilómetros da estância balnear de Nea Styra, no sudoeste de Euboea, a segunda maior ilha da Grécia, informou o instituto.
Não houve relatos imediatos de vítimas ou danos.
O presidente da câmara da cidade vizinha de Marathon, Stergios Tsirkas, descreveu o terramoto como “muito intenso”, em comentários à televisão ERT.
Área instável
Em maio, um forte terramoto de magnitude 6.1 atingiu a ilha grega de Creta e foi sentido até no Egito, bem como na capital grega.
Em janeiro e fevereiro, a ilha de Santorini, no mar Egeu, um importante destino turístico grego, sofreu uma actividade sísmica excepcional.
Milhares de tremores levaram vários milhares de residentes a fugir, mas desde então regressaram a casa.
Situada em várias falhas no sudeste do Mediterrâneo, a Grécia é regularmente atingida por terramotos.
O último terramoto mortal ocorreu em outubro de 2020 na ilha de Samos, no mar Egeu.
Com uma magnitude de sete, matou duas pessoas em Samos e mais de 100 na cidade portuária turca de Izmir.