O número de mortos no estado australiano de Queensland este ano devido à doença transmitida pelo solo, melioidose, subiu para 31, após a morte de mais uma pessoa, segundo as notícias de meios de comunicação locais na quarta-feira.

A última morte foi registada em Townsville na semana passada, de acordo a ABC News.

O Departamento de Saúde de Queensland recebeu 221 notificações de melioidose este ano, o que os especialistas descreveram como um surto significativo no estado.

A maioria dos casos foi registada em Cairns e Townsville, com foco nos subúrbios do norte de Townsville. O Diretor da Unidade de Saúde Pública de Townsville, Steven Donohue, afirmou que os grandes consumidores de álcool, os idosos e aqueles com condições de saúde crónicas são os que correm maior risco.

A melioidose é uma doença rara causada por bactérias encontradas no solo e na água no norte da Austrália e no Sudeste Asiático.

As bactérias entram no corpo através de cortes ou canais respiratórios, julgando-se que os casos aumentaram após as grandes inundações deste ano.