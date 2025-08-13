O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou estar numa "missão histórica e espiritual" e a sentir-se "muito" ligado à visão do chamado 'Grande Israel', que inclui territórios pertencentes ao estado da Palestina e, potencialmente, partes do atual território da Jordânia e do Egito.

Numa entrevista à emissora israelita i24NEWS na terça-feira, realizada enquanto o seu governo se prepara para expandir a ofensiva nas partes restantes de Gaza, Netanyahu descreveu a sua missão como sendo "de gerações", declarando: "Há gerações de judeus que sonharam em vir para cá e gerações de judeus que virão depois de nós."

O termo 'Grande Israel' [Eretz Yisrael HaShlema] tem sido usado desde a Guerra Árabe-Israelita de 1967 para descrever Israel e os territórios que ocupou — Jerusalém Oriental, Cisjordânia, Gaza, a Península do Sinai no Egito e os Montes Golã na Síria.

Sionistas pioneiros, como Ze’ev Jabotinsky, precursor ideológico do partido Likud de Netanyahu, também aplicaram essa visão ao território que hoje corresponde à Jordânia.

Durante a entrevista, o ex-membro do Knesset, Sharon Gal, apresentou a Netanyahu um amuleto representando o 'Grande Israel'. Questionado se se sentia conectado à visão, Netanyahu respondeu: "Muito."

O conceito de 'Grande Israel' é um princípio central da tradição política do Likud, enraizado no Sionismo Revisionista. Netanyahu tem se oposto repetidamente à criação de um estado da Palestina, e críticos afirmam que a expansão ilegal de colonatos promovida pelo seu governo reflete essa visão, criando "situações de facto no terreno" que tornam impossível a viabilidade de um estado da Palestina.

Alguns analistas vêem o genocídio em curso em Gaza como uma tentativa acelerada de implementar este plano, com a abordagem do governo descrita pelos críticos como visando “o máximo de terra, o mínimo de árabes”.