A Bélgica reconhecerá formalmente o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, anunciou o seu ministro dos negócios estrangeiros.

"A Palestina será reconhecida pela Bélgica na sessão da ONU! E estão a ser impostas sanções firmes contra o governo israelita", escreveu o Ministro dos Negócios Estrangeiros Maxime Prevot no X na segunda-feira.

A Assembleia Geral reunir-se-á de 9 a 23 de setembro em Nova Iorque.

A França anunciou em julho que reconheceria um estado palestiniano durante a reunião, com o Presidente Emmanuel Macron a chamar à medida um passo em direção a uma solução de dois estados.

Vários países ocidentais instaram desde então outros a seguir o exemplo, incluindo o Reino Unido, Canadá e Austrália.

Prevot disse que a decisão da Bélgica foi tomada "face à tragédia humanitária" que se desenrola em Gaza, onde quase dois anos de carnificina israelita deslocaram praticamente toda a população do enclave e criaram condições de fome, segundo as Nações Unidas.