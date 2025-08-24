GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Outro jornalista palestiniano morto por tiros israelitas em Gaza
Khaled al Madhoun estava a reportar numa área onde palestinianos se tinham reunido à procura de ajuda humanitária quando o incidente ocorreu.
O número de jornalistas palestinianos mortos em Gaza desde outubro de 2023 aumentou para 240. / Foto / AP
24 de agosto de 2025

Um jornalista palestiniano foi morto pelas forças israelitas no norte de Gaza, informou o Sindicato de Jornalistas Palestinianos.

A organização não-governamental disse no sábado que Khaled al Madhoun, um operador de câmara a trabalhar para o canal oficial Palestine TV, foi morto a tiro pelos israelitas na área de Zikim.

Al Madhoun estava a reportar numa área onde os palestinianos se tinham reunido à procura de ajuda humanitária quando o incidente ocorreu.

O sindicato condenou o assassinato, considerando-o como parte de uma "campanha sistemática" contra jornalistas destinada a silenciar vozes palestinianas, sublinhando que os repórteres em Gaza permanecem comprometidos com a sua missão "apesar dos perigos".

Com a morte de al Madhoun, o número de jornalistas palestinianos mortos em Gaza desde outubro de 2023 aumentou para 240, segundo o gabinete de comunicação social do governo do enclave.

Guerra mais mortífera para jornalistas

No início deste mês, Israel matou seis jornalistas, cinco deles da Al Jazeera, num ataque à sua tenda perto do Hospital Al Shifa da Cidade de Gaza.

Jornalistas em Gaza têm sido repetidamente sujeitos a ataques israelitas, detenções e ameaças, apesar de avisos internacionais, no que observadores descrevem como tentativas de silenciar a cobertura da guerra.

Desde outubro de 2023, Israel matou mais de 62.600 palestinianos, a maioria mulheres e crianças, em Gaza. A guerra de Israel devastou o enclave, que enfrenta fome.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e o antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.

