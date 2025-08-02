O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que ordenou que dois submarinos nucleares fossem posicionados perto da Rússia em resposta ao que descreveu como comentários “tolos e inflamados” do ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev.
“Ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas, para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso”, escreveu Trump numa publicação nas redes sociais na sexta-feira, alertando que as palavras “muitas vezes podem levar a consequências indesejadas”.
A medida surge após uma discussão acesa entre Trump e Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, depois de Trump ter dado a Moscovo, no início desta semana, um ultimato de 10 dias para concordar com um cessar-fogo na Ucrânia ou enfrentar tarifas elevadas sobre as suas exportações e as dos seus parceiros comerciais.
Um lembrete do arsenal nuclear da Rússia na época da Guerra Fria
Medvedev reagiu, acusando Trump de jogar um “jogo de ultimatos” e lembrando-o do arsenal nuclear da Rússia na era da Guerra Fria. Trump respondeu, alertando Medvedev para “cuidar do que diz”.
Autoridades do Kremlin rejeitaram as ameaças do Presidente dos EUA, sem qualquer indício de que Moscovo pretenda cumprir o prazo estabelecido.
A decisão de Trump de reposicionar activos estratégicos marca uma escalada acentuada na retórica em meio às crescentes tensões sobre a guerra na Ucrânia.
Desde o início da guerra em grande escala da Rússia com a Ucrânia em 2022, Medvedev tornou-se uma das vozes mais agressivas da liderança de Moscovo, frequentemente fazendo declarações belicosas contra o Ocidente.