O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que ordenou que dois submarinos nucleares fossem posicionados perto da Rússia em resposta ao que descreveu como comentários “tolos e inflamados” do ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev.

“Ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas, para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso”, escreveu Trump numa publicação nas redes sociais na sexta-feira, alertando que as palavras “muitas vezes podem levar a consequências indesejadas”.

A medida surge após uma discussão acesa entre Trump e Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, depois de Trump ter dado a Moscovo, no início desta semana, um ultimato de 10 dias para concordar com um cessar-fogo na Ucrânia ou enfrentar tarifas elevadas sobre as suas exportações e as dos seus parceiros comerciais.

Um lembrete do arsenal nuclear da Rússia na época da Guerra Fria

Medvedev reagiu, acusando Trump de jogar um “jogo de ultimatos” e lembrando-o do arsenal nuclear da Rússia na era da Guerra Fria. Trump respondeu, alertando Medvedev para “cuidar do que diz”.