GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Hamas concorda com administração tecnocrata para Gaza
Grupo afirma estar pronto para um acordo abrangente incluindo troca de prisioneiros, cessar-fogo e reconstrução do enclave devastado pela guerra.
Hamas concorda com administração tecnocrata para Gaza
Hamas concorda com administração tecnocrata para Gaza / AP
4 de setembro de 2025

O grupo de resistência palestiniano Hamas disse ter concordado com a formação de uma administração nacional independente de tecnocratas para governar Gaza, enquanto aguarda a resposta de Israel a uma proposta apresentada pelos mediadores no mês passado.

"O Hamas continua a aguardar a resposta de Israel à proposta apresentada pelos mediadores em 18 de agosto, que foi aceite pelo grupo", disse o Hamas numa declaração.

O grupo reiterou a sua disponibilidade para um acordo abrangente que veria a libertação de todos os reféns israelitas em troca de um número acordado de prisioneiros palestinianos nas prisões israelitas.

RelacionadoTRT Global - Hamas alegadamente concordou com nova proposta de cessar-fogo em Gaza

O plano inclui também o fim do genocídio em Gaza, uma retirada completa das forças israelitas, a reabertura das passagens fronteiriças para permitir ajuda vital, e o início da reconstrução.

O Hamas disse que a sua aceitação de uma administração tecnocrata foi um esforço para responder ao que os responsáveis israelitas chamaram de “questão do dia seguinte” sobre a governação em Gaza, que citaram como justificação para prolongar a carnificina.

A declaração surge quando os meios de comunicação israelitas relataram que o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, que enfrenta um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional, se afastou da procura de um acordo parcial e agora exige um acordo abrangente.

Recomendado

O Presidente dos EUA, Donald Trump, também disse na quarta-feira que "todos os soldados israelitas detidos em Gaza devem ser libertados".

O Hamas e o Fatah tinham anteriormente concordado em conversações no Cairo em dezembro passado para formar um comité para gerir os assuntos de Gaza, mas a Autoridade Palestiniana rejeitou o acordo, insistindo que deveria assumir a responsabilidade de governar o território.

A carnificina em Gaza deixou grande parte do enclave em ruínas.

Quase dois anos de ofensivas israelitas mataram mais de 63.000 palestinianos, deslocaram a maior parte da população, e empurraram o enclave para o limiar da fome.

O Hamas disse permanecer comprometido com "uma administração nacional independente de tecnocratas" para assumir a responsabilidade imediatamente em todos os setores da governação.

RelacionadoTRT Global - EXCLUSIVO: Imagens aéreas da TRT expõem a devastação de Gaza sob o implacável ataque israelita
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us