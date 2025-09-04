O grupo de resistência palestiniano Hamas disse ter concordado com a formação de uma administração nacional independente de tecnocratas para governar Gaza, enquanto aguarda a resposta de Israel a uma proposta apresentada pelos mediadores no mês passado.

"O Hamas continua a aguardar a resposta de Israel à proposta apresentada pelos mediadores em 18 de agosto, que foi aceite pelo grupo", disse o Hamas numa declaração.

O grupo reiterou a sua disponibilidade para um acordo abrangente que veria a libertação de todos os reféns israelitas em troca de um número acordado de prisioneiros palestinianos nas prisões israelitas.

Relacionado TRT Global - Hamas alegadamente concordou com nova proposta de cessar-fogo em Gaza

O plano inclui também o fim do genocídio em Gaza, uma retirada completa das forças israelitas, a reabertura das passagens fronteiriças para permitir ajuda vital, e o início da reconstrução.

O Hamas disse que a sua aceitação de uma administração tecnocrata foi um esforço para responder ao que os responsáveis israelitas chamaram de “questão do dia seguinte” sobre a governação em Gaza, que citaram como justificação para prolongar a carnificina.

A declaração surge quando os meios de comunicação israelitas relataram que o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, que enfrenta um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional, se afastou da procura de um acordo parcial e agora exige um acordo abrangente.