O grupo de resistência palestiniano Hamas disse ter concordado com a formação de uma administração nacional independente de tecnocratas para governar Gaza, enquanto aguarda a resposta de Israel a uma proposta apresentada pelos mediadores no mês passado.
"O Hamas continua a aguardar a resposta de Israel à proposta apresentada pelos mediadores em 18 de agosto, que foi aceite pelo grupo", disse o Hamas numa declaração.
O grupo reiterou a sua disponibilidade para um acordo abrangente que veria a libertação de todos os reféns israelitas em troca de um número acordado de prisioneiros palestinianos nas prisões israelitas.
O plano inclui também o fim do genocídio em Gaza, uma retirada completa das forças israelitas, a reabertura das passagens fronteiriças para permitir ajuda vital, e o início da reconstrução.
O Hamas disse que a sua aceitação de uma administração tecnocrata foi um esforço para responder ao que os responsáveis israelitas chamaram de “questão do dia seguinte” sobre a governação em Gaza, que citaram como justificação para prolongar a carnificina.
A declaração surge quando os meios de comunicação israelitas relataram que o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, que enfrenta um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional, se afastou da procura de um acordo parcial e agora exige um acordo abrangente.
O Presidente dos EUA, Donald Trump, também disse na quarta-feira que "todos os soldados israelitas detidos em Gaza devem ser libertados".
O Hamas e o Fatah tinham anteriormente concordado em conversações no Cairo em dezembro passado para formar um comité para gerir os assuntos de Gaza, mas a Autoridade Palestiniana rejeitou o acordo, insistindo que deveria assumir a responsabilidade de governar o território.
A carnificina em Gaza deixou grande parte do enclave em ruínas.
Quase dois anos de ofensivas israelitas mataram mais de 63.000 palestinianos, deslocaram a maior parte da população, e empurraram o enclave para o limiar da fome.
O Hamas disse permanecer comprometido com "uma administração nacional independente de tecnocratas" para assumir a responsabilidade imediatamente em todos os setores da governação.