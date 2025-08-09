GUERRA EM GAZA
Türkiye condena o plano israelita de ampliar a ofensiva em Gaza e apela à ação da ONU
A Türkiye apela à comunidade internacional para que “cumpra as suas responsabilidades” e impeça a implementação do plano, e insta o Conselho de Segurança da ONU a adotar resoluções vinculativas para impedir as ações de Israel.
O Ministério enfatizou que a paz duradoura na região só pode ser alcançada com o respeito ao direito internacional. / AA
A Türkiye condenou veementemente a decisão de Israel de expandir as suas operações militares em Gaza, chamando-a de uma nova fase na “política expansionista e genocida” de Telavive e instando o Conselho de Segurança da ONU a tomar medidas vinculativas para detê-la.

Numa declaração divulgada na sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye afirmou que o plano do Governo do Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, de alargar a ofensiva iria “perpetuar o genocídio contra o povo palestiniano e prolongar a ocupação”, causando “um duro golpe à paz e segurança internacionais, exacerbando a instabilidade regional e aprofundando ainda mais a crise humanitária”.

O Ministério alertou que a medida visa tornar Gaza inabitável e deslocar à força os palestinianos de suas próprias terras.

“Uma paz duradoura na nossa região só pode ser alcançada através da primazia do direito internacional e da diplomacia, bem como da proteção dos direitos humanos fundamentais”, diz a declaração. “O ocupante Israel deve abandonar imediatamente seus planos de guerra, concordar com um cessar-fogo em Gaza e iniciar negociações para uma solução de dois Estados.”

Ancara apelou à comunidade internacional para que “cumpra as suas responsabilidades” de impedir a implementação do plano e instou o Conselho de Segurança da ONU a adotar resoluções vinculativas para impedir as acções de Israel, que, segundo afirmou, violam o direito internacional e os valores humanitários.

A declaração foi feita horas depois de o Gabinete de Segurança de Israel ter aprovado uma proposta do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu para que os militares assumissem o controlo da Cidade de Gaza.

Israel tem enfrentado uma crescente indignação com a sua guerra destrutiva em Gaza, onde mais de 61.200 pessoas foram mortas desde outubro de 2023. A campanha militar devastou o enclave, que enfrenta a fome.

Em Novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza. Israel enfrenta também um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça devido à sua guerra contra o enclave.

A operação militar israelita em Gaza já atraiu críticas globais pela escala de destruição e vítimas civis, com as agências humanitárias a alertar para condições catastróficas no enclave sitiado.

