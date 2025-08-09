A Türkiye condenou veementemente a decisão de Israel de expandir as suas operações militares em Gaza, chamando-a de uma nova fase na “política expansionista e genocida” de Telavive e instando o Conselho de Segurança da ONU a tomar medidas vinculativas para detê-la.

Numa declaração divulgada na sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye afirmou que o plano do Governo do Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, de alargar a ofensiva iria “perpetuar o genocídio contra o povo palestiniano e prolongar a ocupação”, causando “um duro golpe à paz e segurança internacionais, exacerbando a instabilidade regional e aprofundando ainda mais a crise humanitária”.

O Ministério alertou que a medida visa tornar Gaza inabitável e deslocar à força os palestinianos de suas próprias terras.

“Uma paz duradoura na nossa região só pode ser alcançada através da primazia do direito internacional e da diplomacia, bem como da proteção dos direitos humanos fundamentais”, diz a declaração. “O ocupante Israel deve abandonar imediatamente seus planos de guerra, concordar com um cessar-fogo em Gaza e iniciar negociações para uma solução de dois Estados.”