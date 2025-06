Num mundo marcado pela incerteza económica, a Türkiye destaca-se como uma exceção.

Embora o Banco Mundial tenha reduzido as previsões de crescimento para muitas das principais economias devido ao aumento das barreiras comerciais e às tensões geopolíticas, elevou a previsão de crescimento do PIB da Türkiye para 2025 de 2,6% para 3,1%, sinalizando confiança na resiliência económica do país.

Analistas afirmam que o mercado interno vibrante, os investimentos estratégicos e as relações comerciais diversificadas da Türkiye estão a pavimentar o caminho para um futuro promissor.

O Professor Baris Alpaslan, da Universidade de Ciências Sociais de Ancara, atribui as perspectivas económicas positivas da Türkiye a uma série de medidas internas inteligentes que reforçaram a estabilidade e a confiança dos investidores.

“A Türkiye fez progressos notáveis na redução do seu défice da balança corrente, no fortalecimento das reservas internacionais e na redução dos prémios de risco”, afirma ele à TRT World.

A conta corrente de um país entra em défice quando gasta mais em importações do que ganha com as exportações. A Türkiye tem trabalhado arduamente para minimizar essa diferença, importando menos em relação às suas exportações e receitas do turismo — uma estratégia que tornou a sua economia mais estável, afirma ele.

Essa estabilidade incentivou os investidores estrangeiros a verem a Türkiye como uma aposta segura.

O consumo interno da Türkiye — que é o montante total que as pessoas e as empresas gastam em bens e serviços para consumo próprio — é outra razão para a melhoria das perspetivas económicas da Türkiye, diz Alpaslan.

“Apesar dos desafios globais, o consumo interno da Türkiye continua robusto, apoiado por uma população grande e jovem”, diz Alpaslan.

Imagine os mercados movimentados de Istambul ou Ancara, onde famílias jovens compram mantimentos, roupas e tecnologia, mantendo as lojas ocupadas e a economia em movimento. Essa procura constante por bens e serviços, do comércio à habitação, funciona como um motor de crescimento económico, mesmo quando a demanda global desacelera.

O foco do governo turco em infraestruturas também desempenha um papel de destaque. «O governo continua a priorizar investimentos em projetos de infraestruturas, incluindo transportes e energia, que geram empregos e aumentam a produtividade a longo prazo», afirma Alpaslan.

Uma base industrial diversificada

As diversas indústrias da Türkiye fortalecem ainda mais a sua posição. «A economia beneficia-se de uma base industrial diversificada, abrangendo os setores automóvel, eletrónico, têxtil e de construção», afirma Alpaslan.

É como ter uma caixa de ferramentas bem abastecida: se uma ferramenta — digamos, têxteis — enfrenta uma desaceleração, outras, como automóvel ou eletrónica, podem compensar a queda, mantendo a economia estável.

O turismo também é uma jóia da coroa da Türkiye. “O setor tem demonstrado resiliência, com um número crescente de visitantes internacionais a apoiar as receitas cambiais e a criação de empregos”, acrescenta.

O Professor Murat Aslan, da Universidade Yildirim Beyazit de Ancara, partilha desse otimismo, apontando as políticas económicas disciplinadas da Türkiye como um fator determinante.

«O programa ortodoxo clássico introduzido por Mehmet Simsek (Ministro do Tesouro e das Finanças) adota um regime de taxas de juro elevadas para conter a procura e combater a inflação», afirma. Esta abordagem é como baixar o fogo de uma panela a ferver para evitar que transborde — as taxas de juro elevadas reduzem os gastos excessivos, ajudando a estabilizar os preços.

Como resultado, diz Aslan, a inflação mensal em maio de 2025 foi inferior ao esperado, criando um ambiente estável para empresas e consumidores.

Aslan também destaca o aumento dos gastos domésticos como um motor de crescimento. “As expectativas apontam para um grande aumento nas despesas tanto dos indivíduos quanto do governo em 2025”, diz ele.

Por exemplo, os esforços do governo para reconstruir a infraestrutura após os terremotos estão a injetar dinheiro na construção civil, criando empregos para os trabalhadores e demanda por materiais.

Mais dinheiro no bolso das pessoas

Enquanto isso, um aumento de 30% no salário mínimo em janeiro de 2025 colocou mais dinheiro no bolso das pessoas. “Isso melhorou ainda mais os níveis reais de rendimento e consumo das famílias”, diz ele, comparando isso a famílias que têm dinheiro extra para comprar material escolar ou jantar fora, impulsionando os negócios locais.

O sucesso das exportações da Türkiye, particularmente nas áreas militar e aeroespacial, contribui para o seu brilho económico. «As indústrias militar e aeroespacial estabeleceram novos recordes de exportações», diz Aslan, observando o seu crescimento significativo de 147% para 884 milhões de dólares em março de 2025 em relação ao ano passado.

A queda dos preços globais do petróleo também ajudou, reduzindo o custo das importações de energia e aliviando a pressão sobre a economia, assim como uma família que economiza dinheiro quando os preços da gasolina caem.

Enfrentando desafios comerciais globais, como as tarifas dos EUA, a Türkiye está bem posicionada para se adaptar, de acordo com os dois especialistas.

Alpaslan enfatiza as parcerias comerciais diversificadas da Türkiye. “A Türkiye diversificou ativamente as suas relações comerciais, particularmente no Médio Oriente, Norte de África, Ásia Central e África”, diz ele.

A União Aduaneira da Türkiye com a UE, que está a ser modernizada, também proporciona uma linha de vida comercial estável, garantindo o acesso aos mercados europeus. “Isto pode ajudar a mitigar alguns dos efeitos das medidas comerciais dos EUA”, acrescenta Alpaslan.

Aslan vê a posição geoestratégica da Türkiye como uma vantagem única. Com a Europa a depender da Türkiye para apoio político e militar e com laços com regiões ricas em energia, a Türkiye detém um forte poder de negociação.

“A Türkiye ocupa uma ponte crítica para os produtos chineses a caminho da Europa”, afirma.

“A Türkiye pode mobilizar o seu capital humano e os seus ativos estratégicos na mesa de negociações”, afirma Aslan, transformando a sua localização numa ferramenta para garantir acordos comerciais favoráveis.