MUNDO
2 min de leitura
Nepal levanta proibição das redes sociais enquanto número de mortos dos protestos aumenta para 19
Os protestos desencadeados pela proibição deixaram pelo menos 19 pessoas mortas e mais de 100 feridas.
Nepal levanta proibição das redes sociais enquanto número de mortos dos protestos aumenta para 19
O governo decidiu na semana passada bloquear o acesso a várias plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook. / Reuters
9 de setembro de 2025

O Nepal levantou a proibição das redes sociais na sequência de protestos que resultaram na morte de 19 pessoas, afirma um ministro do governo.

O governo reverteu a proibição das redes sociais imposta na semana passada, disse na terça-feira o porta-voz do Conselho de Ministros e Ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação, Prithvi Subba Gurung.

A decisão surgiu depois de 19 pessoas terem sido mortas e mais de 100 terem ficado feridas nos protestos da "Geração Z" na segunda-feira contra a corrupção generalizada. Os protestos foram desencadeados pela proibição.

"Retirámos o encerramento das redes sociais. Estão a funcionar agora", disse Gurung à Reuters.

O Primeiro-ministro K.P. Sharma Oli disse estar triste pelos incidentes de violência devido à "infiltração de diferentes centros egoístas".

O governo pagaria auxílio às famílias dos mortos e forneceria tratamento gratuito às pessoas feridas, acrescentou.

"Será criado um painel de investigação para descobrir as causas, avaliar as perdas e sugerir medidas no prazo de 15 dias para garantir que tais incidentes não se repitam no futuro", disse Oli numa declaração de madrugada na segunda-feira.

Recomendado

Manifestações da 'Geração Z'

Os organizadores dos protestos, que se espalharam para outras cidades do país de Himalaias, chamaram-lhes "manifestações da Geração Z".

Dizem que os protestos refletem a frustração generalizada dos jovens com a percebida falta de ação do governo para combater a corrupção e impulsionar as oportunidades económicas.

O governo decidiu na semana passada bloquear o acesso a várias plataformas de redes sociais, incluindo o Facebook, uma decisão que alimentou a raiva entre os jovens.

Os funcionários dizem que o encerramento foi para as plataformas de redes sociais que falharam em registar-se junto do governo, em meio a uma repressão sobre identidades falsas, desinformação e discurso de ódio.

O principal partido da oposição do Nepal criticou a decisão.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us