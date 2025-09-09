O Nepal levantou a proibição das redes sociais na sequência de protestos que resultaram na morte de 19 pessoas, afirma um ministro do governo.

O governo reverteu a proibição das redes sociais imposta na semana passada, disse na terça-feira o porta-voz do Conselho de Ministros e Ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação, Prithvi Subba Gurung.

A decisão surgiu depois de 19 pessoas terem sido mortas e mais de 100 terem ficado feridas nos protestos da "Geração Z" na segunda-feira contra a corrupção generalizada. Os protestos foram desencadeados pela proibição.

"Retirámos o encerramento das redes sociais. Estão a funcionar agora", disse Gurung à Reuters.

O Primeiro-ministro K.P. Sharma Oli disse estar triste pelos incidentes de violência devido à "infiltração de diferentes centros egoístas".

O governo pagaria auxílio às famílias dos mortos e forneceria tratamento gratuito às pessoas feridas, acrescentou.

"Será criado um painel de investigação para descobrir as causas, avaliar as perdas e sugerir medidas no prazo de 15 dias para garantir que tais incidentes não se repitam no futuro", disse Oli numa declaração de madrugada na segunda-feira.