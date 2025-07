O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, anunciou que os EUA retomaram o envio de ajuda militar à Ucrânia.

“Recebemos sinais políticos ao mais alto nível - bons sinais - incluindo dos Estados Unidos e dos nossos amigos europeus. De acordo com todas as informações, os envios de ajuda foram retomados”, afirmou no seu discurso noturno de sexta-feira.

Os oficiais militares ucranianos reunir-se-ão na próxima semana com o enviado especial dos EUA, Keith Kellogg, disse Zelenskyy.

“Na próxima semana, continuaremos a trabalhar com a parte norte-americana a nível militar, em particular com o General Kellogg. Estamos também a preparar novos pacotes de defesa europeus”, afirmou.

Segundo a imprensa ucraniana, a chegada de Kellogg a Kiev está prevista para segunda-feira, para uma visita de uma semana.

Kellogg, entrevistado pelo órgão de comunicação ucraniano Novyny.LIVE enquanto participava numa conferência sobre a Ucrânia em Roma, disse: “Chegaremos a Kiev na segunda-feira. Estaremos lá toda a semana.”

Intensificação dos ataques

Os contactos militares retomados surgem no momento em que a Rússia intensifica os seus ataques às cidades ucranianas, incluindo dois ataques noturnos esta semana com um grande número de drones e mísseis.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse na quinta-feira que os Estados Unidos forneceriam armas à Ucrânia através da NATO e que faria uma “grande declaração” sobre a Rússia na segunda-feira.

Na semana passada, o Presidente dos EUA expressou a sua frustração com o Presidente russo, Vladimir Putin, relativamente aos ataques e à incapacidade de implementar um cessar-fogo como passo para a resolução do conflito.

Zelenskyy apresentou um resumo dos relatórios sobre as zonas difíceis da linha da frente, onde, segundo ele, as tropas ucranianas se destacaram na semana passada.