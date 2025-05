O Vice-presidente da Türkiye, Cevdet Yilmaz, anunciou que um total de 885.642 sírios regressaram ao seu país de origem depois de terem procurado refúgio na Türkiye desde 2017.

"Inicialmente, os regressos realizaram-se para as zonas seguras que criámos através de operações transfronteiriças. Posteriormente, os regressos aceleraram com o derrube do regime ditatorial", afirmou Yilmaz numa declaração no X, na segunda-feira.

De acordo com dados da Direção-Geral da Gestão das Migrações, 145.639 sírios regressaram voluntariamente desde 9 de dezembro de 2024 - logo após o colapso do regime de Bashar al Assad na Síria, na sequência de um ataque relâmpago das forças da oposição.

“À medida que as condições de segurança, os serviços básicos e o ambiente económico melhoram na Síria, que está em processo de reconstrução, espera-se que estes números aumentem mais rapidamente”, acrescentou Yilmaz.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, sublinhou que o regresso à vida quotidiana na Síria é extremamente importante.

“Sem um regresso à vida normal, não é possível que os refugiados, tanto na Türkiye como nos países vizinhos, regressem. Actualmente, estamos a assistir a alguns desenvolvimentos, embora em menor escala. O importante é garantir e estabelecer a segurança e a estabilidade”, afirmou.

Bashar al Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para a Rússia depois de grupos anti-regime terem tomado o controlo de Damasco em 8 de dezembro, pondo fim ao regime do Partido Baath, que estava no poder desde 1963.

Ahmed al-Sharaa, que liderou as forças anti-regime para expulsar Assad, foi declarado presidente em 29 de janeiro por um período de transição.