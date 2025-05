A Ucrânia e a Rússia, rivais de guerra, vão iniciar as suas primeiras conversações diretas em mais de três anos, com o Presidente russo, Vladimir Putin, a não fazer parte da lista de participantes.

A delegação russa chegou à Türkiye na quinta-feira para as negociações sobre um possível cessar-fogo com a Ucrânia, informou a agência de notícias russa RIA Novosti.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ainda poderia viajar para a Türkiye se as primeiras negociações de paz diretas entre a Rússia e a Ucrânia progredirem.

“Se alguma coisa acontecer, eu irei na sexta-feira”, disse Trump no Catar.

Andriy Kovalenko, representante do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, disse na aplicação Telegram que o início das conversações às 10h00 (07h00 GMT) “não estava planeado e não era verdade”.

O chefe da NATO, Mark Rutte, afirmou que “a Türkiye desempenha um papel importante porque tem boas relações com todos os parceiros relevantes e é vista como um local sério”.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desafiou Putin a encontrar-se pessoalmente com ele em Istambul, mas a delegação russa nomeou apenas uma equipa de baixo nível.

Putin propôs a realização de conversações em 15 de maio, em Istambul, depois de a Ucrânia e os países europeus terem apelado, na semana passada, a um cessar-fogo incondicional de 30 dias.

Zelensky concordou, mas disse esta semana que se Putin não comparecesse, isso seria um sinal de que não estava verdadeiramente interessado na paz.

"Esta é a sua guerra... Por isso, as negociações devem ser feitas com ele", disse Zelensky.

Putin reuniu-se com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, bem como com os chefes dos serviços secretos e militares, antes das conversações com a Ucrânia em Istambul, informou o Kremlin na quinta-feira.

“Antes da partida da nossa delegação para Istambul, ontem à noite, o Presidente Putin teve uma reunião sobre os preparativos para as próximas negociações com a parte ucraniana”, disse o Porta-voz Dmitry Peskov aos jornalistas em Moscovo.

A reunião de quarta-feira à noite contou com a presença de membros da equipa de negociação russa, bem como do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, do Ministro da Defesa, Andrey Belousov, do chefe da Guarda Russa, Viktor Zolotov, do Secretário do Conselho de Segurança, Sergey Shoygu, do Chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, e do Chefe do Serviço Federal de Segurança, Alexander Bortnikov, disse Peskov.

Putin assinou na quarta-feira uma ordem sobre a composição da delegação do seu país para as conversações diretas com a Ucrânia em Istambul, na quinta-feira.

Dezenas de milhares de pessoas foram mortas desde o início da ofensiva em fevereiro de 2022. A Rússia ocupou cerca de um quinto do território ucraniano no que é um dos piores conflitos da Europa desde a 2ª Guerra Mundial.

Aviso de sanções da Europa

Medinsky é considerado influente na promoção das reivindicações históricas da Rússia sobre o território ucraniano.

Os outros três negociadores foram nomeados: o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mikhail Galuzin, o Vice-Ministro da Defesa, Alexander Fomin, e Igor Kostyukov, diretor da agência de informação militar russa GRU.

Os líderes europeus afirmaram que serão rapidamente impostas novas sanções à Rússia se as conversações de Istambul não produzirem resultados.

Na véspera das conversações, Zelensky disse que decidiria os próximos “passos” da Ucrânia com base em quem representasse Moscovo.

"A Ucrânia está pronta para qualquer formato de negociação e não temos medo de reuniões. Amanhã “na Türkiye”, disse Zelensky. "Estou à espera de ver quem vem da Rússia. Depois, decidirei quais os passos que a Ucrânia deve dar".

A Rússia insiste que as conversações abordem aquilo a que chama as “causas profundas” do conflito, incluindo a “desnazificação” e a desmilitarização da Ucrânia.

Reiterou também que a Ucrânia deve ceder o território ocupado pelas tropas russas.

Kiev afirmou que não reconhecerá os seus territórios como russos - embora Zelensky tenha reconhecido que a Ucrânia só os poderá recuperar por meios diplomáticos.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, estará em Istambul na sexta-feira. Rubio encontrou-se com o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sybiga, numa reunião da NATO na Türkiye, na quarta-feira.

E o Presidente dos EUA, Donald Trump, indicou na quarta-feira que poderia assumir um papel de mediação na Türkiye.

“Não sei se ele (Putin) estaria lá se eu não estivesse”, disse Trump aos jornalistas que o acompanham numa visita ao Médio Oriente.

"Sei que ele gostaria que eu estivesse lá, e essa é uma possibilidade. Se pudéssemos acabar com a guerra, eu estaria a pensar nisso", disse.