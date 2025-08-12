As forças russas avançaram rapidamente num setor estreito, mas importante da linha da frente, disseram o exército ucraniano e analistas na terça-feira, dias antes de um encontro entre os presidentes russo e norte-americano.

O exército de Moscovo, que iniciou a sua "operação militar especial" contra a Ucrânia em 2022, tem feito ganhos custosos, mas incrementais em toda a extensa frente nos últimos meses e afirma ter anexado quatro regiões ucranianas enquanto ainda luta para controlá-las.

O exército ucraniano disse num comunicado na terça-feira que houve combates em redor da aldeia de Kucheriv Yar, na região de Donetsk, reconhecendo ganhos russos.

O blogue ucraniano DeepState, que mantém ligações próximas com o exército, mostrou avanços russos de cerca de 10 quilómetros ao longo de cerca de dois dias.

O corredor agora sob controlo russo ameaça a cidade de Dobropillya, uma cidade mineira de onde os civis estão a fugir e que tem estado sob ataques de drones russos.

Também ameaça a cidade sitiada e destruída de Kostiantynivka, que é uma das últimas grandes áreas urbanas na região de Donetsk ainda controlada pela Ucrânia.

Um blogger militar popular, Sternenko, escreveu no Telegram que as forças russas durante o avanço tinham tomado controlo de partes de uma autoestrada que liga importantes centros populacionais em Donetsk.