O antigo presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, morreu aos 89 anos de idade, informou o Governo.

O humilde líder perdeu a batalha contra o cancro depois de ter anunciado, em janeiro, que a doença se tinha alastrado e que iria interromper o tratamento.

"Com profundo pesar, anunciamos o falecimento do nosso camarada Pepe Mujica. Presidente, ativista, guia e líder. Sentiremos muito a tua falta, velho amigo", publicou o presidente em exercício do Uruguai, Yamandu Orsi, no X.

Líderes esquerdistas de toda a América Latina e Europa prestaram homenagem ao político, descrito pela presidente mexicana Claudia Sheinbaum como um "exemplo para a América Latina e o mundo inteiro".

Gustavo Petro, da Colômbia, prestou homenagem a "um grande revolucionário".

O antigo presidente boliviano Evo Morales elogiou a "experiência e sabedoria" de Mujica, enquanto o governo brasileiro se despediu de "um dos humanistas mais importantes do nosso tempo".

O Primeiro-Ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que Mujica viveu para "um mundo melhor", enquanto o Presidente da Guatemala, Bernardo Arevalo, o considerou "um exemplo de humildade e grandeza".

Mujica, que usava um casaco de malha, ganhou o apelido de "presidente mais pobre do mundo" durante a sua presidência de 2010-2015, por ter doado grande parte do seu salário a instituições de caridade e levado uma vida simples na sua quinta, com a sua mulher e o seu cão de três patas.

O próprio Mujica rejeitou o título numa entrevista à AFP em 2012.

"Não vivo na pobreza, vivo na austeridade... Preciso de pouco para viver", disse.

Em maio do ano passado, foi-lhe diagnosticado um cancro do esófago, que se propagou ao fígado.

A sua mulher, Lucia Topolansky, disse esta semana que ele estava a receber cuidados paliativos.

Da prisão à política

O político de discurso franco e cabelo branco como a neve era um crítico feroz do consumismo e, enquanto presidente, rejeitou as armadilhas do cargo.

Assistia a eventos oficiais de sandálias e continuou a viver na sua pequena quinta nos arredores de Montevideu, onde o seu bem mais precioso era um Volkswagen Carocha de 1987.

Após os anos de prisão, lançou-se na política e, em 1989, fundou o Movimento de Participação Popular (MPP), o maior membro da coligação de esquerda Frente Ampla.

Eleito deputado em 1995, tornou-se senador em 2000 e depois ministro da agricultura no primeiro governo de esquerda do Uruguai.

Como presidente, foi elogiado pela sua luta contra a pobreza, mas criticado por não ter conseguido controlar as despesas públicas.