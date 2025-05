As séries televisivas turcas transformam a perceção global da Türkiye ao misturarem autenticidade cultural e temas universais. A vida de Lubella Gauna evoluiu numa direção completamente diferente depois de conhecer uma série televisiva turca.

As séries televisivas turcas têm um grande impacto não só no mundo do entretenimento, mas também na cena internacional. Reunindo riqueza cultural e temas universais, estas produções transformam a imagem global da Türkiye.

A transformação de uma fã

Lubella Gauna, uma violinista mexicana que vive em Los Angeles, diz que a sua vida mudou com a série “Diriliş: Ertuğrul” mudou a sua vida. Inspirada pela música do programa, o vídeo em que ela toca violino tornou-se viral nas redes sociais e levou-a para o set da série. A influência de Gauna não se limitou à música; a série aumentou o seu interesse pelo Islão e acabou por levá-lo a converter-se ao Islão.

Riqueza cultural

As novelas turcas estão a atingir uma vasta audiência em todo o mundo. Em 2022, as exportações televisivas da Türkiye atingiram 600 milhões de dólares. A Türkiye é o terceiro maior exportador de séries televisivas do mundo, a seguir aos EUA e ao Reino Unido. Com um aumento de 184% na procura internacional entre 2020 e 2023, tornou-se a segunda maior indústria dramática do mundo.

Os locais de filmagem, os trajes autênticos e a música da série fascinam os telespectadores. As filmagens em locais reais conferem uma naturalidade especial aos dramas. Graças aos seus temas universais, as séries cativam os espectadores de diferentes culturas.

Impacto no público

Estudos demonstram que as séries televisivas turcas podem reduzir os preconceitos contra a Türkiye. Mahsuma Tastanova, do Uzbequistão, foi influenciada pela série televisiva “Çalıkuşu” e instalou-se em Istambul. As séries televisivas turcas são mais parecidas com a vida real do que com programas de televisão.

As novelas turcas, para além de serem apenas um meio de entretenimento, apresentam a riqueza cultural da Türkiye ao mundo e mudam as perspectivas das pessoas sobre a Türkiye.

O programa também despertou a curiosidade de Lubella sobre o Islão. O que começou por ser um fascínio tornou-se rapidamente uma exploração pessoal, levando-a a ler o Alcorão e, eventualmente, a converter-se ao Islão. Criada num lar católico, Lubella reflecte que o processo foi “natural” - o espetáculo amplificou uma ligação espiritual latente.

Nimet Ersin, da Faculdade de Rádio e Televisão e Cinema da Universidade Yeni Yuzyil de Istambul, chama a atenção para o que a investigação confirma: os espectadores com atitudes negativas preconcebidas em relação à Türkiye desenvolvem frequentemente uma opinião mais favorável depois de assistirem a novelas turcas. “As pessoas até vêem novelas turcas sem legendas."

Para além das anedotas

A influência destas séries é mais do que anedótica. As exportações do setor da televisão da Türkiye atingiram 600 milhões de dólares em 2022.

As telenovelas turcas tomaram o mundo de assalto. A sua indústria dramática tornou-se a segunda maior do mundo, com a procura internacional a crescer 184% entre 2020 e 2023. Em comparação, os dramas coreanos registaram apenas um aumento de 73%.

A Türkiye é atualmente o terceiro maior exportador de séries televisivas do mundo. A seguir aos Estados Unidos e ao Reino Unido, a televisão turca mantém-se como uma força global, com uma audiência de quase 750 milhões de pessoas.

No domínio da televisão em rápida globalização, as dizi - drama televisivo turco - conquistou um espaço simultaneamente local e inegavelmente universal. O que começou por ser um entretenimento regional ultrapassa agora as fronteiras, chegando a 170 países e a uma audiência de milhões de pessoas.

O cenário da vida real

As Dizi, desde épicos históricos como Ertugrul a romances contemporâneos como Kara Sevda (Amor sem fim), tem um grande impacto junto dos telespectadores internacionais. O apelo é multifacetado - em parte, deve-se ao esplendor visual dos cenários naturais.

“O fascínio das séries turcas reside nos seus locais de filmagem cénicos, desde o icónico Bósforo às paisagens surreais da Capadócia e às majestosas mansões históricas", afirma Ahmet Ziyalar, diretor de operações da Inter Medya e distribuidor do vencedor de um Emmy, Kara Sevda.

As séries turcas são normalmente filmadas no local e não em estúdios, o que “reforça a sua autenticidade e o seu apelo visual luxuriante”.

Ersin, da Universidade Yeni Yuzyil de Istambul, diz que é a autenticidade das séries turcas que as distingue. “A utilização de música original aumenta o peso emocional e a profundidade cultural”, diz ela à TRT World.

Emblemática de um fenómeno crescente e transcultural, a televisão turca oferece uma recriação meticulosa do passado. Os trajes de época e a música tradicional conferem uma certa autenticidade que seduz até os espectadores mais experientes, criando neles um desejo de visitar a Türkiye.

Veja-se o exemplo de Mahsuma Tastanova.

Mahsuma Tastanova cresceu no Uzbequistão e sonhava com Istambul, uma cidade que conheceu através da televisão turca.

O seu fascínio infantil pelo Calikusu de 1986 (Pássaro do Amor ou Carriça) levou-a, décadas mais tarde, a instalar-se na cidade que atravessa os continentes asiático e europeu. Atualmente, pinta murais no bairro histórico de Kadirga. A televisão turca não moldou apenas as suas fantasias. Tornou-se um canal para transformações na vida real.

“Sinto-me tão afortunada por me ter mudado para aqui e ter visto as cores vibrantes e os locais históricos”, diz, reflectindo sobre a forma como a cidade continua a ‘atrair as pessoas’.

Apesar do fascínio das novas séries turcas, Mahsuma mantém-se fiel aos dramas mais antigos, como Calikusu, que segue Feride, uma professora de Istambul, enquanto o seu tumultuoso romance com Kamuran, um amor de infância, a leva através da Anatólia.

Os amigos de Mahsuma no Uzbequistão também partilham uma paixão pela televisão turca, embora os seus gostos se inclinem para produções modernas como Kara Sevda, um êxito de 2015 que segue a história de amor impossível de Kemal, filho de uma família modesta, e Nihan, nascida num mundo de grandeza onde sente que não pertence.

Para além dos seus cenários deslumbrantes, os dramas turcos cativam audiências em todo o mundo porque se centram em temas universais com os quais os espectadores se podem identificar. “As séries turcas parecem-se mais com a vida real do que com programas de televisão”, diz Mahsuma.