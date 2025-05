“Os ataques em curso contra os valores islâmicos sublinham a necessidade de a comunidade internacional intensificar os seus esforços para combater o ódio contra o Islão”, afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye.

Por ocasião do sexto aniversário do ataque terrorista contra duas mesquitas na cidade neozelandesa de Christchurch, a Türkiye manifestou o seu empenhamento na luta contra a islamofobia e o ódio anti-muçulmano.

“A Türkiye continua firme no seu compromisso de apoiar todas as iniciativas destinadas a combater o ódio contra o Islão”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros no sábado, numa declaração por ocasião do Dia Internacional de Combate à Islamofobia.

“A islamofobia é perigosa não só para os muçulmanos, mas também representa uma grande ameaça para a paz internacional e a harmonia social”, afirmou a declaração, que homenageia as 51 pessoas que perderam a vida no ataque a tiro.

“Os ataques em curso contra os valores islâmicos sublinham a necessidade de a comunidade internacional intensificar os seus esforços para combater o ódio contra o Islão”, acrescentou a declaração.

Em 15 de março de 2019, Brenton Tarrant, um terrorista australiano com ideologia da supremacia branca, matou 51 pessoas e feriu outras 40 na Mesquita Al Noor e no Centro Islâmico Linwood, na cidade de Christchurch.

Foi condenado a prisão perpétua em 2020, sem possibilidade de liberdade condicional, na primeira decisão deste tipo alguma vez proferida no país insular.