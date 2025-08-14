MUNDO
Ataques terroristas contra polícia paquistanesa matam cinco e ferem oito agentes
O Tehrik-i-Taliban Paquistão (TTP), um grupo terrorista no Paquistão, reivindicou a responsabilidade pelos ataques.
Paquistão nega acusações da Índia de patrocinar terrorismo. / AP
há 21 horas

Uma série de ataques de terroristas contra a polícia paquistanesa deixou cinco agentes mortos e oito feridos na província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, afirmaram os funcionários.

Houve quatro ataques, três dos quais resultaram em mortes de agentes na quinta-feira, informou a polícia.

A maioria morreu ou ficou ferida num único ataque no distrito de Upper Dir quando homens armados emboscaram uma carrinha da polícia na madrugada de quinta-feira.

Três agentes morreram e sete ficaram feridos durante a patrulha de rotina, disse o funcionário policial, Ismail Khan.

No subúrbio de Pexauar de Hassan Khel, homens armados abriram fogo contra uma esquadra de polícia com armas automáticas.

Um agente morreu e outro ficou ferido num tiroteio, disse o Comandante da Polícia da Capital de Pexauar, Qasim Ali Khan.

Dois outros ataques noturnos ocorreram em postos de controlo policiais na área de Lajbok do distrito de Lower Dir, onde um polícia foi morto, e no distrito de Bannu, onde não foram reportadas baixas.

O Tehrik-i-Taliban Paquistão (TTP), um grupo terrorista no Paquistão, tem lutado contra o estado desde 2007 numa tentativa de derrubar o governo e substituí-lo pela sua versão da lei islâmica.

Os ataques aceleraram desde que o TTP revogou um cessar-fogo com o governo paquistanês no final de 2022.

Em 2024, o grupo terrorista realizou 335 ataques em todo o país, matando 520 pessoas, segundo o Instituto Paquistanês para Estudos da Paz, uma organização independente.

