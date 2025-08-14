Uma série de ataques de terroristas contra a polícia paquistanesa deixou cinco agentes mortos e oito feridos na província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, afirmaram os funcionários.

Houve quatro ataques, três dos quais resultaram em mortes de agentes na quinta-feira, informou a polícia.

A maioria morreu ou ficou ferida num único ataque no distrito de Upper Dir quando homens armados emboscaram uma carrinha da polícia na madrugada de quinta-feira.

Três agentes morreram e sete ficaram feridos durante a patrulha de rotina, disse o funcionário policial, Ismail Khan.

No subúrbio de Pexauar de Hassan Khel, homens armados abriram fogo contra uma esquadra de polícia com armas automáticas.

Um agente morreu e outro ficou ferido num tiroteio, disse o Comandante da Polícia da Capital de Pexauar, Qasim Ali Khan.