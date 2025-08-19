O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, encontrar-se-á com o principal diplomata da China na terça-feira num sinal de resoluções das tensões entre os dois vizinhos com armas nucleares, após um impasse de anos entre as duas potências asiáticas.
O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, que chegou à Índia na segunda-feira, está agendado para realizar conversações com Modi e outros líderes, incluindo o conselheiro de Segurança Nacional, Ajit Doval, sobre a fronteira disputada nas montanhas dos Himalaias.
Espera-se que esteja na agenda a redução do número de tropas na fronteira e a retoma de algum comércio na região.
Principal diplomata chinês saúda 'tendência positiva' nas relações com a Índia
As relações entre a China e a Índia estão numa "tendência positiva" rumo à cooperação, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, ao seu homólogo indiano em Nova Deli, segundo um resumo do seu encontro publicado na terça-feira.
As duas nações mais populosas do mundo são rivais intensos que competem por influência em todo o Sul da Ásia, e travaram um confronto fronteiriço mortal em 2020.
A Índia faz também parte da aliança de segurança Quad com os Estados Unidos, Austrália e Japão, que é vista como um contrapeso à China.
Mas apanhados na turbulência comercial e geopolítica global desencadeada pela guerra tarifária do presidente norte-americano Donald Trump, os países moveram-se para reparar as relações bilaterais.
Durante conversações na segunda-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, Wang disse que os dois países devem "ver-se mutuamente como parceiros e oportunidades, em vez de adversários ou ameaças".
Apontou a retoma do "diálogo a todos os níveis" e a "manutenção da paz e tranquilidade nas áreas fronteiriças" como evidência de que os relações bilaterais estavam numa "tendência positiva de regresso ao caminho principal da cooperação".
Espera-se também que Wang se encontre com o primeiro-ministro Narendra Modi durante a sua visita de três dias.
'Compromisso ao mais alto nível político'
A disputa fronteiriça de décadas entre a Índia e a China agravou-se em 2020 após um confronto mortal entre as suas tropas na região de Ladaque.
O arrefecimento nas relações afetou o comércio, a diplomacia e as viagens aéreas, enquanto ambos os lados destacaram dezenas de milhares de forças de segurança nas áreas fronteiriças.
Alguns progressos foram feitos desde então.
No ano passado, a Índia e a China concordaram com um pacto sobre patrulhas fronteiriças e retiraram forças adicionais ao longo de algumas áreas fronteiriças.
Ambos os países continuam a fortificar a sua fronteira construindo estradas e redes ferroviárias.
Nos últimos meses, os países aumentaram as visitas oficiais e discutiram o alívio de algumas restrições comerciais, movimento de cidadãos e vistos para empresários. Em junho, Pequim permitiu que peregrinos da Índia visitassem locais sagrados no Tibete.
Ambos os lados estão a trabalhar para restaurar voos diretos.
Na semana passada, o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, Randhir Jaiswal, disse que a Índia e a China estavam em discussões para reiniciar o comércio através de três pontos ao longo da sua fronteira de 3.488 quilómetros (2.167 milhas).
Manoj Joshi, investigador na Observer Research Foundation, um centro de estudos sediado em Nova Deli, disse que as relações ainda estão num nível desconfortável de normalização.
"Resolver a questão fronteiriça entre os dois países requer compromisso político ao mais alto nível político", disse Joshi, que também serviu como membro do conselho consultivo do Conselho de Segurança Nacional da Índia.
Afirmou que os países "ainda falam sem se entenderem quando se trata da disputa fronteiriça e questões à sua volta."
Na segunda-feira, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning, disse que Pequim está disposta a aproveitar a visita de Wang à Índia como uma oportunidade para trabalhar com o lado indiano para "lidar adequadamente com as diferenças e promover o desenvolvimento sustentado, sólido e estável das relações China-Índia."
Mao disse que o encontro de Wang com o conselheiro de segurança nacional de Modi irá "continuar a comunicação aprofundada para salvaguardar conjuntamente a paz e tranquilidade nas áreas fronteiriças."
Modi planeia visitar a China em breve
A melhoria nas relações entre Pequim e Nova Deli começou em outubro passado quando Modi e o presidente chinês, Xi Jinping, se encontraram numa cimeira de economias emergentes na Rússia.
Foi a primeira vez que os líderes falaram pessoalmente desde 2019.
Modi está preparado para se encontrar com Xi quando viajar para a China no final deste mês — a sua primeira visita em sete anos — para participar na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, um agrupamento regional formado pela China, Rússia e outros para contrariar a influência americana na Ásia.
No início deste ano, Xi apelou para que as relações entre a Índia e a China assumissem a forma de um "tango dragão-elefante" — uma dança entre os animais emblemáticos dos países.
No mês passado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia visitou Pequim na sua primeira viagem à China desde 2020.
Os EUA e o Paquistão desempenharam papéis fundamentais nas relações bilaterais entre Índia e China
O renovado envolvimento surge enquanto os laços de Nova Deli com Trump se deterioram.
Washington impôs uma tarifa de 50% sobre bens indianos, que inclui uma penalização de 25% por comprar petróleo bruto russo.
As tarifas entram em vigor em 27 de agosto.
A Índia não mostrou sinais de recuar, assinando antes mais acordos com a Rússia para aprofundar a cooperação económica.
O renovado envolvimento de Trump com o rival histórico da Índia, o Paquistão, também encorajou as aberturas de Nova Deli à China, disse o tenente-general DS Hooda, que liderou o Comando Norte do exército indiano de 2014 a 2016.
Em junho, Trump recebeu o chefe do exército paquistanês para um almoço na Casa Branca e posteriormente anunciou um acordo energético com Islamabad para desenvolver conjuntamente as reservas petrolíferas do país.
Ambos se seguiram às alegações de Trump de ter intermediado um cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão após os dois lados terem trocado ataques militares em maio.
Esse confronto viu o Paquistão usar jatos militares e mísseis de fabrico chinês contra a Índia.
"A China está fortemente investida no Paquistão e, falando praticamente, não se pode ter qualquer expectativa de que Pequim retenha o apoio a Islamabad", disse Hooda.
"Mas também não se pode ter dois vizinhos hostis nas fronteiras e lidar simultaneamente com ambos".