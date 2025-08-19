O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, encontrar-se-á com o principal diplomata da China na terça-feira num sinal de resoluções das tensões entre os dois vizinhos com armas nucleares, após um impasse de anos entre as duas potências asiáticas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, que chegou à Índia na segunda-feira, está agendado para realizar conversações com Modi e outros líderes, incluindo o conselheiro de Segurança Nacional, Ajit Doval, sobre a fronteira disputada nas montanhas dos Himalaias.

Espera-se que esteja na agenda a redução do número de tropas na fronteira e a retoma de algum comércio na região.

Principal diplomata chinês saúda 'tendência positiva' nas relações com a Índia

As relações entre a China e a Índia estão numa "tendência positiva" rumo à cooperação, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, ao seu homólogo indiano em Nova Deli, segundo um resumo do seu encontro publicado na terça-feira.

As duas nações mais populosas do mundo são rivais intensos que competem por influência em todo o Sul da Ásia, e travaram um confronto fronteiriço mortal em 2020.

A Índia faz também parte da aliança de segurança Quad com os Estados Unidos, Austrália e Japão, que é vista como um contrapeso à China.

Mas apanhados na turbulência comercial e geopolítica global desencadeada pela guerra tarifária do presidente norte-americano Donald Trump, os países moveram-se para reparar as relações bilaterais.

Durante conversações na segunda-feira com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, Wang disse que os dois países devem "ver-se mutuamente como parceiros e oportunidades, em vez de adversários ou ameaças".

Apontou a retoma do "diálogo a todos os níveis" e a "manutenção da paz e tranquilidade nas áreas fronteiriças" como evidência de que os relações bilaterais estavam numa "tendência positiva de regresso ao caminho principal da cooperação".

Espera-se também que Wang se encontre com o primeiro-ministro Narendra Modi durante a sua visita de três dias.

'Compromisso ao mais alto nível político'

A disputa fronteiriça de décadas entre a Índia e a China agravou-se em 2020 após um confronto mortal entre as suas tropas na região de Ladaque.

O arrefecimento nas relações afetou o comércio, a diplomacia e as viagens aéreas, enquanto ambos os lados destacaram dezenas de milhares de forças de segurança nas áreas fronteiriças.

Alguns progressos foram feitos desde então.

No ano passado, a Índia e a China concordaram com um pacto sobre patrulhas fronteiriças e retiraram forças adicionais ao longo de algumas áreas fronteiriças.

Ambos os países continuam a fortificar a sua fronteira construindo estradas e redes ferroviárias.

Nos últimos meses, os países aumentaram as visitas oficiais e discutiram o alívio de algumas restrições comerciais, movimento de cidadãos e vistos para empresários. Em junho, Pequim permitiu que peregrinos da Índia visitassem locais sagrados no Tibete.

Ambos os lados estão a trabalhar para restaurar voos diretos.

Na semana passada, o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, Randhir Jaiswal, disse que a Índia e a China estavam em discussões para reiniciar o comércio através de três pontos ao longo da sua fronteira de 3.488 quilómetros (2.167 milhas).

Manoj Joshi, investigador na Observer Research Foundation, um centro de estudos sediado em Nova Deli, disse que as relações ainda estão num nível desconfortável de normalização.

"Resolver a questão fronteiriça entre os dois países requer compromisso político ao mais alto nível político", disse Joshi, que também serviu como membro do conselho consultivo do Conselho de Segurança Nacional da Índia.