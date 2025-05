Fahrettin Altun, Diretor das Comunicações da República da Türkiye, felicitou a TRT pelo seu 61º aniversário, afirmando que a instituição é um importante alicerce na busca da verdade, na memória nacional e nos esforços de comunicação global da Türkiye.

Numa declaração na plataforma de media social X, Altun descreveu a TRT como “a voz da nossa nação e a memória do nosso Estado” e elogiou o legado de sessenta anos de jornalismo e serviço público da emissora.

“Com mais de meio século de experiência em radiodifusão, a TRT não se limita a transmitir notícias; tem sido uma instituição pioneira que defende a verdade, produz valor e constrói uma forte ponte de comunicação entre a nação e o estado”, afirmou Altun.

Altun enfatizou o papel da TRT na elevação da voz global da Türkiye e afirmou que a emissora representa a busca do país por justiça global e sua visão de soberania na comunicação.

“Hoje, a TRT não é apenas uma organização mediática, mas também um símbolo do modelo de comunicação turco que dá prioridade à verdade, aos valores e à perspetiva”, afirmou Altun.

Referindo-se à visão do Presidente Recep Tayyip Erdogan do “Centenário da Türkiye”, Altun acrescentou que a emissora desempenha um papel vital no reforço da presença da Türkiye na esfera global.

Como parte da política de comunicação estratégica do governo, Altun prometeu apoio para expandir a força organizacional, a capacidade de produção e o alcance global da TRT.

A concluir a sua mensagem, Altun agradeceu aos actuais e antigos funcionários da TRT e desejou à organização um sucesso contínuo no seu percurso de radiodifusão pública.