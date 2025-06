Desde a década de 1990, o Afeganistão emergiu como um ator central na economia mundial da droga, tendo registado um aumento particularmente significativo da produção de ópio após 2001.

Em 2020, o Afeganistão tornou-se o principal fornecedor mundial, sendo responsável por cerca de 85% do fornecimento global de ópio.

Este cenário começou a mudar com o regresso dos Talibãs ao poder em 2021.

Pouco depois de assumir o controlo, a administração talibã emitiu um decreto proibindo o cultivo da planta da papoila, da qual o ópio é derivado. A proibição foi acompanhada de várias medidas punitivas contra os infratores.

Embora esta decisão se assemelhe a políticas semelhantes aplicadas durante o regime inicial dos Taliban, entre 1996 e 2001, foi adotada num contexto local e global marcadamente diferente.

Consequentemente, as questões relativas ao grau de aplicação da proibição da papoila pelos Talibãs, bem como as suas implicações a nível nacional e regional, permanecem na vanguarda dos debates políticos contemporâneos e das observações no terreno.

Antes e agora: o que mudou?

Quando os Taliban tomaram Cabul em 1996, o Afeganistão já tinha atingido um limiar crítico na produção mundial de ópio.

O colapso económico, a desintegração da autoridade do Estado e o aumento dos preços do ópio criaram um terreno fértil para o cultivo generalizado da papoila.

Durante este período, os Taliban beneficiaram indiretamente da economia da droga através dos impostos cobrados sobre a produção agrícola.

No entanto, em 1999, com a declaração do Mullah Mohammed Omar de proibição da papoila, a orientação política mudou significativamente; foram criadas comissões especiais, foram impostas sanções rigorosas e, em 2001, segundo o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), o cultivo da papoila tinha diminuído cerca de 91%.

Após a transição dos Taliban para uma insurreição armada durante a década de 2000, a relação do grupo com a economia da droga foi reestruturada.

As receitas provinham cada vez mais não diretamente da produção, mas do transporte, da segurança, da tributação e das licenças de contrabando.

Em 2018, os Talibãs terão obtido cerca de 20% das suas receitas do mercado de estupefacientes do país.

Esta base financeira permitiu aos talibãs reforçar a sua capacidade militar e consolidar a sua influência no terreno. Ao mesmo tempo, minou o apoio popular ao governo central, desestabilizando ainda mais o aparelho de segurança.

Durante o segundo período de governação dos Talibãs, o seu líder, Mullah Hibatullah Akhundzada, emitiu um decreto em 14 de abril de 2022, proibindo oficialmente o cultivo da papoila e a produção de ópio no Afeganistão.

Anunciou publicamente que os infratores da proibição seriam confrontados com a apreensão das suas colheitas e com sanções severas. No entanto, o impacto previsto da proibição não foi observado no seu primeiro ano. Pelo contrário, os dados do UNODC indicam que as áreas de cultivo de papoilas aumentaram 28% em 2022.

Esta situação alterou-se significativamente a partir do início de 2023.

De acordo com os dados do UNODC, a área de cultivo de papoila diminuiu drasticamente para 10 800 hectares em 2023, contra 233 000 hectares há apenas um ano, em 2022.

Durante o mesmo período, a produção de ópio caiu de 6 200 toneladas para 333 toneladas, o que representa uma diminuição de 95 por cento.

Fontes independentes que efetuam análises de campo baseadas em imagens de satélite, como a AlcisGeo, corroboraram estas conclusões. Por exemplo, o cultivo de papoila na província de Helmand caiu de 129 640 hectares em 2022 para apenas 740 hectares em 2023.

No entanto, em 2024, a produção de ópio no Afeganistão aumentou 30 por cento em relação ao ano anterior, atingindo 433 toneladas. Apesar deste aumento, o valor continua a ser 93 por cento inferior aos níveis de 2022.

Estes dados indicam que a administração talibã alcançou um sucesso notável a curto prazo na aplicação da proibição da papoila. No entanto, a sustentabilidade deste sucesso depende de uma transformação da estrutura socioeconómica existente.

Na economia rural do Afeganistão, o cultivo da papoila não é apenas uma atividade ilegal, mas é também visto como uma forma indispensável de agricultura de subsistência.

Particularmente em províncias como Helmand, Nangarhar e Kandahar, o cultivo da papoila tornou-se quase a única fonte de subsistência para muitos agricultores devido a défices de infraestruturas de longa data, apoio limitado do Estado e acesso restrito ao mercado.

Por conseguinte, para que a proibição da papoila continue a ser eficaz a médio e longo prazo, são imperativas as reformas agrícolas, a integração do mercado e o desenvolvimento de fontes de rendimento alternativas.

Além disso, em 2024, o cultivo do ópio deslocou-se geograficamente das regiões do sudoeste, tradicionalmente densas, para o nordeste. Nomeadamente, o cultivo na província de Badakhshan registou um aumento impressionante de 381%.

Esta mudança é atribuída ao controlo rigoroso dos Taliban no sul, em contraste com uma supervisão comparativamente mais fraca no nordeste. Além disso, a proximidade do nordeste com as fronteiras da China, do Tajiquistão e do Paquistão contribuiu para uma reconfiguração das rotas do tráfico de droga.

Além disso, a relação histórica dos Taliban com a economia da droga não se limitou apenas à produção de ópio.

Com o tempo, evoluiu para um sistema mais complexo que envolve o controlo das rotas de contrabando, a cobrança de taxas do tráfico de droga e a gestão das redes de transporte, que servem de fonte de financiamento organizacional.

Atualmente, com o declínio da produção de ópio, esta estrutura está a transitar cada vez mais para as drogas sintéticas.

Tendências emergentes na economia da droga

Embora a proibição da papoila pela administração talibã possa ser vista como um êxito a curto prazo, a transformação que está a ocorrer na economia da droga do país gera desafios novos e complexos para a segurança regional e a estabilidade económica.

Relatórios recentes publicados pelo Inspetor-Geral Especial dos EUA para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR) revelam que, apesar da proibição, persistem enormes reservas de ópio acumuladas ao longo dos anos, sobretudo no sul do Afeganistão. Estima-se que estas reservas excedam as 16 000 toneladas, suficientes para satisfazer a procura mundial de ópio durante vários anos.

Esta situação limita consideravelmente o impacto da suspensão do cultivo da papoila na oferta mundial de droga, pelo menos a médio prazo.

Além disso, a transformação em curso na economia da droga não se deve apenas à oferta, mas também a mudanças estruturais na produção e no comércio.

Embora os Talibãs proíbam o cultivo do ópio, os produtores têm-se orientado cada vez mais para o fabrico de drogas sintéticas, tendo a produção de metanfetaminas registado um aumento acentuado nos últimos anos.

Várias organizações internacionais, incluindo o UNODC, referem que a metanfetamina - derivada da planta éfedra e produzida a baixo custo - se generalizou no sudeste do Afeganistão como alternativa ao tradicional tráfico de ópio.

Os relatórios indicam ainda um aumento da produção de comprimidos sintéticos conhecidos localmente como “tablet K”, que podem conter metanfetamina, opiáceos e MDMA, uma droga sintética conhecida como “ecstasy”. Esta tendência emergente assinala uma nova vaga de ameaças tanto para a segurança das fronteiras como para a saúde pública regional.

A existência de reservas substanciais de ópio, juntamente com o aumento da produção de metanfetaminas, tem implicações que ultrapassam a dinâmica interna do Afeganistão.

Países vizinhos como o Irão, o Tajiquistão e o Paquistão, apesar de afirmarem a determinação dos Taliban em fazer cumprir a proibição do ópio, registaram um aumento significativo do tráfico de drogas sintéticas nos últimos tempos.

Nomeadamente, as detenções e apreensões de drogas relacionadas com as metanfetaminas no Irão sublinham a natureza generalizada dos fluxos de drogas sintéticas com origem no Afeganistão.

Neste contexto, é evidente que os mecanismos regionais de informação e de segurança das fronteiras continuam a estar inadequadamente preparados para enfrentar a ameaça emergente representada pelos estupefacientes sintéticos.

A proibição do ópio pelos Taliban é amplamente interpretada como uma tentativa de ganhar legitimidade internacional. No entanto, esta procura de legitimidade pode acabar por falhar na ausência de alternativas economicamente sustentáveis.

Enquanto os projetos de subsistência alternativos dirigidos às populações rurais continuarem a ser insuficientes, a probabilidade de as reservas de ópio serem exploradas nos mercados negros ou a expansão da produção de drogas sintéticas dificultará a capacidade dos Taliban de manterem consistentemente as suas proibições.

É pouco provável que os esforços dos Taliban para controlar a economia da droga tenham êxito a longo prazo se se limitarem a medidas exclusivamente orientadas para a segurança.

Uma transformação genuína só pode ser realizada através de uma estratégia abrangente que inclua o desenvolvimento rural, a reforma agrícola, a geração de rendimentos alternativos e o reforço da cooperação transfronteiriça.

Caso contrário, a proibição da papoila corre o risco de continuar a ser apenas um instrumento político de governação, eventualmente suplantado por uma economia de drogas sintéticas mais complexa e menos controlável.