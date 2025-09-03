O Presidente francês Emmanuel Macron criticou a decisão dos EUA de não conceder vistos a funcionários palestinianos antes de uma reunião de alto nível da ONU sobre o conflito Israel-Palestina, chamando à medida "inaceitável".

"A decisão dos EUA de não conceder vistos a funcionários palestinianos é inaceitável. Apelamos para que esta medida seja revertida e para que seja assegurada a representação palestiniana de acordo com o Acordo do País Anfitrião", disse Macron na terça-feira na plataforma X da empresa de redes sociais americana.

Macron disse que falou com o Príncipe Herdeiro saudita Mohammed bin Salman, com quem co-presidirá à próxima Conferência sobre a Solução de Dois Estados em Nova Iorque em 22 de setembro.

"O nosso objectivo é claro: mobilizar o apoio internacional mais amplo possível para a Solução de Dois Estados — a única forma de satisfazer as aspirações legítimas tanto de israelitas como de palestinianos", acrescentou.

O presidente francês sublinhou que alcançar a paz exigirá um cessar-fogo permanente, a libertação de todos os reféns, entregas de ajuda humanitária em grande escala a Gaza e o destacamento de uma missão de estabilização no enclave.

Sublinhou ainda a necessidade de assegurar que o grupo de resistência palestiniano Hamas seja desarmado e excluído da governação em Gaza, enquanto a Autoridade Palestiniana seja reformada e fortalecida.