O Presidente francês Emmanuel Macron criticou a decisão dos EUA de não conceder vistos a funcionários palestinianos antes de uma reunião de alto nível da ONU sobre o conflito Israel-Palestina, chamando à medida "inaceitável".
"A decisão dos EUA de não conceder vistos a funcionários palestinianos é inaceitável. Apelamos para que esta medida seja revertida e para que seja assegurada a representação palestiniana de acordo com o Acordo do País Anfitrião", disse Macron na terça-feira na plataforma X da empresa de redes sociais americana.
Macron disse que falou com o Príncipe Herdeiro saudita Mohammed bin Salman, com quem co-presidirá à próxima Conferência sobre a Solução de Dois Estados em Nova Iorque em 22 de setembro.
"O nosso objectivo é claro: mobilizar o apoio internacional mais amplo possível para a Solução de Dois Estados — a única forma de satisfazer as aspirações legítimas tanto de israelitas como de palestinianos", acrescentou.
O presidente francês sublinhou que alcançar a paz exigirá um cessar-fogo permanente, a libertação de todos os reféns, entregas de ajuda humanitária em grande escala a Gaza e o destacamento de uma missão de estabilização no enclave.
Sublinhou ainda a necessidade de assegurar que o grupo de resistência palestiniano Hamas seja desarmado e excluído da governação em Gaza, enquanto a Autoridade Palestiniana seja reformada e fortalecida.
"Nenhuma ofensiva, tentativa de anexação ou deslocação forçada de populações descarrilará o impulso que criámos com o Príncipe Herdeiro — impulso ao qual muitos parceiros já se juntaram", notou.
A conferência, segundo Macron, visa servir como um "ponto de viragem decisivo" para a paz e segurança na região.
Na semana passada, Washington revogou vistos para altos funcionários palestinianos, incluindo o Presidente Mahmoud Abbas, impedindo-os efetivamente de viajar para Nova Iorque para as reuniões da ONU numa altura em que vários países europeus se preparam para reconhecer o Estado da Palestina.
Israel matou mais de 63.500 palestinianos em Gaza desde outubro de 2023. A campanha genocida devastou o enclave, que enfrenta a fome.
Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.
Israel enfrenta também um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.