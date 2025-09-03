MUNDO
'Inaceitável': Macron critica proibição de vistos americanos a palestinianos
Emmanuel Macron insta os EUA a reverter a sua decisão antes de uma reunião de alto nível da ONU, que co-presidirá com a Arábia Saudita para mobilizar apoio para uma solução de dois Estados.
O presidente Emmanuel Macron anunciou que a França reconhecerá formalmente o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral da ONU em setembro. / Reuters
3 de setembro de 2025

O Presidente francês Emmanuel Macron criticou a decisão dos EUA de não conceder vistos a funcionários palestinianos antes de uma reunião de alto nível da ONU sobre o conflito Israel-Palestina, chamando à medida "inaceitável".

"A decisão dos EUA de não conceder vistos a funcionários palestinianos é inaceitável. Apelamos para que esta medida seja revertida e para que seja assegurada a representação palestiniana de acordo com o Acordo do País Anfitrião", disse Macron na terça-feira na plataforma X da empresa de redes sociais americana.

Macron disse que falou com o Príncipe Herdeiro saudita Mohammed bin Salman, com quem co-presidirá à próxima Conferência sobre a Solução de Dois Estados em Nova Iorque em 22 de setembro.

"O nosso objectivo é claro: mobilizar o apoio internacional mais amplo possível para a Solução de Dois Estados — a única forma de satisfazer as aspirações legítimas tanto de israelitas como de palestinianos", acrescentou.

O presidente francês sublinhou que alcançar a paz exigirá um cessar-fogo permanente, a libertação de todos os reféns, entregas de ajuda humanitária em grande escala a Gaza e o destacamento de uma missão de estabilização no enclave.

Sublinhou ainda a necessidade de assegurar que o grupo de resistência palestiniano Hamas seja desarmado e excluído da governação em Gaza, enquanto a Autoridade Palestiniana seja reformada e fortalecida.

"Nenhuma ofensiva, tentativa de anexação ou deslocação forçada de populações descarrilará o impulso que criámos com o Príncipe Herdeiro — impulso ao qual muitos parceiros já se juntaram", notou.

A conferência, segundo Macron, visa servir como um "ponto de viragem decisivo" para a paz e segurança na região.

Na semana passada, Washington revogou vistos para altos funcionários palestinianos, incluindo o Presidente Mahmoud Abbas, impedindo-os efetivamente de viajar para Nova Iorque para as reuniões da ONU numa altura em que vários países europeus se preparam para reconhecer o Estado da Palestina.

Israel matou mais de 63.500 palestinianos em Gaza desde outubro de 2023. A campanha genocida devastou o enclave, que enfrenta a fome.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel enfrenta também um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.

